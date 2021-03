„Hlavní je ale charakter týmu a obrovská poctivost hráčů. Všichni kluci mají rádi fotbal, jsou poctiví a bojují za Liberec,“ oceňuje své ovečky hlavní trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Jaké je vaše hodnocení zápasu s Pardubicemi?

Do utkání jsme vstoupili výborně. Hned ve třetí minutě měl šanci Rabušic, který trefil tyč, ale i nadále jsme byli aktivní. Snažili jsme se neustále o vstřelení gólu. Za stavu 3:0 přišla pro nás komplikace v podobě penalty pro Pardubice, Milan Knobloch ji chytil, ale přesto měli hosté ještě dvě možnosti ke vstřelení branky. My jsme naopak dali do poločasu na 4:0 a ve druhé půli jsme měli příležitost prostřídat. Chtěli jsme dát šanci hráčům, kteří pravidelně nehrají. Ještě jsme měli nějaké šance na zvýšení náskoku, ale musím pochválit i Pardubice, které hrály neustále aktivně směrem dopředu. Nebylo to o tom, že by někde zalezly a bránily. Jsme rádi, že jsme proti nepříjemným Pardubicím dosáhli na vítězství.

Vyhovuje Michalu Sadílkovi spíš ofenzivní pozice pod útočníkem?

My jsme věděli při jeho příchodu do Liberce, že ho v PSV i nároďáku využívají na pozici krajního halva. Ale já jsem si ho vždycky pamatoval jako hráče ze středu pole, kde je díky svému akčnímu rádiu schopen napadat rozehrávku soupeře a sbírat strašně moc míčů. Jsme rádi, že se toto u něj začíná projevovat. Je nečitelný díky své neustálé aktivitě. Jsme rádi, že dal dvě branky a pomohl utvořit obraz utkání.

Co říkáte na výkon Ondřeje Karafiáta, který rovněž zaznamenal dvě trefy? Překvapilo vás, že zrovna on se prosadil dvakrát?

U Ondřeje vzhledem k horším terénům a k tomu, že má více zápasů odehráno na pozici stopera a ve středu zálohy je to rychlejší, chyběla kvalita rozehry, kterou on má. Proti Pardubicím plnil defenzivní úlohy, ale přidal nadstavbu. Dal dvě branky, na jednu nahrál. Určitě nám hodně pomohl a jsem i za něj rád, že sám cítil, že mu chybí kvalitní práce směrem dopředu.

Jak vůbec vznikla myšlenka postavit Karafiáta do středu zálohy?

Při skladbě týmu pro jarní část ligy jsme měli největší problém v tom, že nám odešel střed zálohy. Ještě ke všemu nemohl do prvního duelu naskočit Sadílek, takže bylo jasné, že si musíme tuto situaci nějak vyřešit. Kamso Mara měl taky v jednu chvíli namířeno do jiného klubu. Nejvíce nám jako náhrada vycházeli Marios Pourzitidis a Ondřej Karafiát, takže z těchto dvou hráčů jsme udělali defenzivní štíty.

Konzultujete využití Ondřeje Karafiáta i s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským?

Jindra má teď své starosti, ale dodatečně blahopřejeme Slavii za skvělý výkon. Byla to výborná prezentace českého fotbalu. S Jindrou jsme to probírali asi čtrnáct dní zpátky. Je rád, že tady Ondřej hraje. Řešil jsem to i s Jirkou Bílkem.

Milan Knobloch opět chytil penaltu. Co na to říct?

On měl dvojnásobnou motivaci, protože se hrálo proti Pardubicím, odkud přišel. Milan se na zápas těšil a vím, že když nechytal proti Pardubicím na podzim, tak byl zklamaný. Tentokrát do brány šel. Minulou penaltu spíš Poznar neproměnil, teď ji Milan chytil a výrazně tím pomohl průběhu zápasu.

Budete se nějak speciálně chystat na středeční pohárový zápas s Českými Budějovicemi?

Máme za sebou dobré období v lize, podařilo se nám dostat do horních pater tabulky. Čekají nás Budějovice, se kterými jsme hráli asi před třemi týdny. Byl to velmi těžký soupeř. Sezona je ještě dlouhá a my máme v kádru hráče, kteří nedostávají běžně tolik příležitostí, takže budeme chtít, aby se rozehráli. Sestavu budeme určitě mixovat.

Jak vás těší série jedenácti zápasů s pouze jednou porážkou? Kde hledat příčiny?

Samozřejmě, že nás to těší. Je potřeba vidět, že na podzim jsme hráli Evropskou ligu. Do toho nás ještě výrazně postihl covid, který prošel celým mančaftem. Tehdy jsme poztráceli body, které bychom dneska neztratili. Hlavní je ale charakter týmu a obrovská poctivost hráčů. Ať už se jedná o zkušenější hráče, jakými jsou třeba Rabušic nebo Jugas s Mikolou, tak jsou v tom všichni hráči, kteří nastupují. Všichni kluci mají rádi fotbal, jsou poctiví a bojují za Liberec.

Zažil jste někdy z pozice trenéra povedenější poločas? Čtyři vstřelené branky, chycená penalta…

Zažil jsem poločas 5:0 se Slavií jako hlavní trenér Zlína, ale to bylo v obracném gardu. Je nádherné jít do kabiny o pauze, když prohrávate 0:5 (smích). Apelovali jsme na hráče, aby byli nadále hladoví.

Jak důležitá je výhra nad Pardubicemi s ohledem na boj o poháry?

Hrát o Evropu je strašně těžké. My jsme lehce za polovinou soutěže, je důležité bodovat a držet se v patrech, abychom zůstali na dostřel špičce tabulky. Pro nás je důležité, abychom bodovali a drželi se nahoře. Všichni se chceme o Evropu porvat, protože nám loni strašně zachutnala.