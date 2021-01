„Věděli jsme, že máme v týmu dva budoucí táty. Minulý týden to byl Jugas, kterému se narodil prcek. Jemu ale vyšla asistence u porodu den před zápasem. Tentokrát to byl Filip, kterého to postihlo v den utkání. Kdykoliv Milan nastoupí, tak ukazuje, že je plnohodnotná konkurence,“ kvituje kouč Liberce Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil vítězný zápas?

Utkání začalo šancí domácích, kterou výborně vyřešil Milan Knobloch. Měli jsme tam také své závary, dali jsme krásnou branku Mosquerou. Pak jsme přidali druhou po dorážce Rabušice. Ve druhé půli jsme duel kontrolovali, snažili jsme se chodit do rychlých protiútoků a dobře napadat soupeřovu rozehrávku. Brno pak trochu změnilo rozestavení, ale nakonec jsme vstřelili ještě třetí gól po ose Rondič – Pešek. Zaslouženě jsme vyhráli.

Jak se vám líbil Jhon Mosquera, který vsítil krásný gól?

Víme, jaká kvalita je v Jhonovi. Je to velmi dobrý, klíčový hráč pro nás. První trefu dal nádherně obstřelem. Před druhým zářezem výborně odcentroval, Koscelník hlavičkoval a Rambo si vychutnal svůj 200. zápas v lize dorážkou. Hrál výborně, musím ho pochválit.

Byl dalším klíčem k úspěchu i fakt, že Karafiát s Pourzitidisem posbírali snad všechny odražené balony? Nenašli oba definitivně novou pozici v záloze?

Káfa odcházel do Slavie velmi dobře připravený. V Edenu sice nehrával, ale konkurence v tréninku je tam vysoká. K nám se vrátil ještě lépe nachystaný, má dostatek síly a rychlosti, aby ve středu hřiště četl situace. Je to inteligentní, soubojový fotbalista. Hrál skvěle. Stejně jako Marios Pourzitidis, který je mladý. Teprve se vyhrává, ale tuto pozici hrával už dříve. My jsme už v přípavě vsadili na to, že ho na tomto postu budeme potřebovat. Je vidět, že tam může hrát velmi dobře stejně jako na stoperovi. Oba dva zvládli roli perfektně a k tomu jim sekundoval Sadílek.

Stopeři byli téměř bezchybní. Jak jste viděl jejich výkon?

Po výsledku 3:0 se krásně hodnotí výkon všech hráčů. Pro nás byla priorita, abychom odevzdali týmový výkon a abychom se domácím vyrovnali nasazením a vyhrávali osobní souboje. Věděli jsme, že kvalitní hráče máme a jsme schopni utkání zvládnout. Bylo to o tom, abychom nic nepodcenili. Musím pochválit všechny kluky za to, že byli koncentrovaní a udělali maximum pro to, aby Slovan Liberec v Brně zvítězil. Oba stopeři hráli skvěle jako celý tým.

Bylo něco, s čím jste nebyl spokojen proti Brnu?

Byly tam nějaké situace, které jsme mohli řešit kvalitněji. Například okamžitý přechod do útoku, ale místo toho přišla laciná ztráta. Ve druhém poločase jsme pokazili asi čtyři přihrávky za sebou, po kterých soupeř jednoduše získával míče. Musím ale kluky omluvit v tom, že všechny tréninky jsme absolvovali na umělé trávě a nemáme možnost trénovat na přírodní trávě.

Říkal jste, že byste chtěl kádr ještě doplnit. Jak to vypadá s případnými posilami?

Bavíme se o tom se sportovním vedením i s panem Karlem. Pořád je dostatek času na to, abychom ještě přivedli hráče. Víme, jaké typy chceme přivést. Pracuje se na tom. Šířka kádru, co se týče zkušeností, ještě není tak velká. Přeci jen nás čeká devatenáct ligových kol a pohár, ve kterém bychom se chtěli udržet co nejdéle.

Brankáři Filipu Nguyenovi se narodil syn. Požádal vás o volno on nebo to bylo vaše rozhodnutí?

Věděli jsme, že máme v týmu dva budoucí táty. Minulý týden to byl Jugas, kterému se narodil prcek. Jemu ale vyšla asistence u porodu den před zápasem. Tentokrát to byl Filip, kterého to postihlo v den utkání. Říkal jsme Márovi Čechovi, že pokud by se k nám Filip nepřipojil, tak chceme, aby chytal Milan. Kdykoliv Milan nastoupí, tak ukazuje, že je plnohodnotná konkurence.

Ve středu jedete do Ostravy. Co od střetnutí očekáváte?

Pokud se chcete držet nahoře v tabulce, tak je každý zápas důležitý. Proti Brnu jsme chtěli partii zvládnout, abychom se udrželi v kontaktu se špičkou. Baník má nesporně velmi kvalitní mančaft, disponují velkou konkurenceschopností náhradníků. Například Roman Potočný, který u nás působil, je jedním z klíčových hráčů. Čeká nás velmi těžký soupeř. O to víc nás těší, že jsme vyhráli v Brně.