Jak utkání hodnotil trenér Liberce Pavel Hoftych?

„Šli jsme z plného tréninku, včera jsme měli dvě fáze, hráče jsme vůbec nešetřili. Věděli jsme, že to budou mít v zápase těžší s pohybem. Soupeř vyhrál druhou bundes ligu, do první ligy nešel jen kvůli stadionu. Má hodně šikovných hráčů. Navíc po dlouhé době hráli na svém stadionu před diváky, kteří také nějaký čas nemohli na zápasy chodit. Bylo vidět, že si utkání užívali a že nás chtěli za každou cenu porazit. Brzy šli do vedení,“ řekl k průběhu liberecký trenér.

V prvním poločase měli Liberečtí dvě šance. „Jednu měl Gebre ze standardky a druhou Matoušek. Ale rakouský gólman nás vychytal,“ dodal kouč. Ten ve druhém poločase dal příležitost dalším hráčům, aby získali co nejvíce herních zkušeností. „Zaslouženě jsme vyrovnali. Na šance jsme byli lepší. Herně jsme dělali chyby hlavně proto, že máme hodně nových hráčů, kteří si na sebe teprve zvykají,“ zdůraznil trenér Pavel Hoftych.

Pochvaloval si tréninkové podmínky. „Hřiště máme tak blízko, že můžeme chodit pěšky. Na hotelu jsme sami. Máme všechny podmínky proto, abychom se společně jen zlepšovali,“ řekl s úsměvem liberecký lodivod.V dalších přípravných utkáních už se bude trenér více soustřeďovat na ty hráče, kteří mají šanci dostat se do užší nominace pro začátek ligy.