„Ze začátku to bylo oboustranně opatrnější. S výkonem mužstva do nějaké šedesáté minuty můžeme být spokojení. Vedli jsme, měli Rondičem dvě šance na zvýšení náskoku. Soupeř pak prostřídal, poslal do hry novcýh deset hráčů, a od té chvíle byl daleko živější a šel si za vyrovnáním, což se mu po naší chybě podařilo. Tirol pak byl až do konce zápasu lepší,“ uznal sportovně.

Tipsport Malta Cup 2023

Skupina A: WSG TIROL - FC SLOVAN LIBEREC 1:1 (0:1), hráno na stadionu Ta Qali

Branky: 69. Forst - 26. Gebre Selassie. Rozhodčí: Johnson – Curtis, Zammit.

Tirol: Ozegović – Rogelj, Bacher, Okungbowa, Ranacher – Naschberger, Sulzbacher, Ertlhaler, Ogrinec – Prelec, Prica. Trenér: Thomas Silberberger.

V 62. minutě střídali: Oswald, Behounek, Stumberger, Jaunegg, Schulz, Üstündag, Bauernfeind, Tomić, Sabitzer, Forst, Rinaldi

Liberec: Vliegen – Gebre Selassie, Plechatý, Pourzitidis – Fukala (75. Lexa), Varfolomejev (75. Lehoczki), Valenta (62. Polyák), Višinský (62. Doumbia), Preisler (46. Mikula) – Rondić, Kozák (46. Mészáros). Trenér: Luboš Kozel.

Trenéři pátého týmu rakouské Bundesligy byli spokojení pouze s druhou půlí. K úvodní části měli oprávněné výhrady. „První poločas byl od nás velice špatný,“ souhlasí asistent trenéra Tirolu Martin Švejnoha.

Celek z města Wattens se zlepšil až po hodině hry, kdy přišlo na trávník deset nových borců.

„Pak už jsme byli živější, vytvořili si nějaké šance a zaslouženě vyrovnali na 1:1,“ uvedl bývalý hráč Plzně, Brna či Slovácka.

Liberec nastoupil do prvního zápasu zimní přípravy bez Frýdka, Rabušice, Ghaliho či Červa, který na rozdíl od Prebsla už dorazil za spoluhráči na Maltu.

Vítanou posilu ale s sebou nevzal. „Samozřejmě nějaké hráče vyhlížíme. Po podzimu odešlo dost nosných hráčů, potřebujeme je nahradit. Snad za námi někdo dorazí. Víme, kde nás tlačí bota,“ prohlásil Kozel.

I bez nováčků si ale Severočeši počínali proti Tiralu. Hlavně první půle byla slušná, snesla parametry. S přibývajícími minutami a hlavně po prostřídání šla ale hry Slovanu dolů, závěr už patřil Tirolu.

„Bylo to dané i nerozehraností,“ míní Kozel. „Poslední zápas jsme odehráli 26. listopadu. Většinou se první utkání hrají se slabším soupeřem, kdy ty chyby a nedostaky nejsou tolik vidět. My jsme ale nastoupili proti kvalitnímu soupeři. Proto věřím, že se to bude zlepšovat,“ je optimistou kouč Slovanu.

„V závěru navíc nastoupili i mladší kluci, kteří teprve sbírají zkušenosti, učí se. Součinnost hráčů na konci nebyla taková jako v úvodní hodině,“ ví dobře Kozel.

Spokojený mohl být hlavně s defenzivou, výhrady měl naopak k řešení situacím na vlastní polovině. „Bylo vidět, že nejsme rozehraní. Třeba před gólem jsme u naší šestnáctky udělali dvě chyby, které nás stály vítězství,“ dodává liberecký trenér.

Smolařem zápasu byl Rondič. Bosenský útočník měl na kopačce dva góly. Ve 36. minutě ale zblízka dorážel vedle a po změně stran pálil ve výhodné pozici nad.

V závěru mohl duel definitivně rozseknout Mikula, ale ani on neuspěl.

Fotbalisté Liberce další zápas na Maltě sehrají v sobotu večer proti slovenskému Trenčínu. Herní soustředění pak zakončí příští čtvrtek duelem o umístění.