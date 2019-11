Jednoznačně jste přehráli Zlín, co na utkání říkáte?

Tři asistence za poločas, vedení 3:0. Super! Celý zápas jsme dominovali, Zlínu jsme vlastně nedovolili nic udělat. Měli jsme i některé další šance, klidně jsme mohli vyhrát 8:0. Ani si ale nepamatuju, že bychom někdy doma vyhráli tak vysoko. Pro lidi, kteří nás přišli podpořit, parádní.

Převaha byla hlavně ve druhé půli, kdy soupeř rezignoval, obrovská. Měli jste snad 14 střel na bránu.

Nechci a ani nebudu hodnotit Zlín a jeho hru, ale u jedné věci bych se pozastavil…Systém tří obránců soupeři spíš uškodil. Klobouk dolu, jeli si to s námi do Liberce rozdat, ale vyhráli jsme my.

Po třetím gólu za vámi běžel Roman Potočný a něco vám ukazoval. O co šlo?

Roman má už osm gólů a u většiny z nich jsem figuroval jako asistující hráč, takže mi dluží. O přestávce jsem mu říkal, ať mi taky kouká do nějaké šance přihrát… Trochu mě mrzí, že jsem se do žádné nedostal, ale tři nahrávky jsou super, beru je s pokorou.

Co stojí za tím, že se osobně nedostáváte do šancí? Měli jste jich mraky.

Ocitám se v situacích, kdy kolikrát také mohu jít do souboje jeden na jednoho, trochu zariskovat a třeba se nakonec i do šance dostat. Ale pokaždé jsem zvedl hlavu, podíval se a spatřil lépe postavené spoluhráče. Dařilo se a góly padaly. Také se snažím nabíhat, ale nevím, jestli nejsem špatně… Každopádně branky tentokrát dávali ostatní a vyhráli jsme, což je hlavní.

Vedení 3:0 po poločase může být zrádné, nekrotili jste v šatně o poločase euforii?

Když jsme nastupovali po pauze na hřiště, tak jsme si říkali, že druhý poločas může být pěkný průs*r. Určitě jsme na to mysleli, ale do druhé půle jsme nakonec vstoupili stejně jako do té první. Dominovali jsme a zaslouženě vyhráli.

Výhra byla navíc už třetí ze čtyř zápasů. Rozjeli jste se konečně naplno?

Tým je pospolu, nikdo neodešel. Jediná změna byla v příchodu trenéra, ale ten s námi na hřišti není. Možná si tým začíná sedat, hrajeme dobře. Zčásti je to i kvůli konkurenci, na lavičce čekají hráči, kteří by klidně také mohli hrát v základu. Člověk musí makat, aby v sestavě zůstal i další týden.

Zápas v Plzni, který jste prohráli 1:4, byl médii probíraný kvůli nevyloučení domácího Romana Hubníka. Jak jste se přes duel přenesl?

Po utkání člověk chvíli emoce v hlavě má, ale pomohla nám reprezentační pauza. Dlouho jsme se Plzní nezaobírali, už od začátku týdne jsme byli nastavení na Zlín a v minulosti jsme se nebabrali. V kabině se Plzeň vůbec neprobírala.

Pamatujete vůbec na tak klidný zápas jako proti Zlínu? Výsledkově 5:0, hru jste celou dobu kontrolovali…

Naposledy, když jsme hráli doma s Příbramí (3:2). Také mohlo jít o klidný zápas, ale polevili jsme a soupeř snížil. Možná jsme se trochu strachovali o výsledek, jinak jsme však také měli utkání pod kontrolou. Se Zlínem jsme to zvládli každopádně líp, soupeři jsme kromě Železníkova břevna neumožnili žádnou šanci na vstřelení branky.

Kryštof Rossmann