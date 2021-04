„Potřebovali jsme bodovat. Věděli jsme, že se jedná o zápas, který nám napoví, zda se udržíme nahoře v tabulce nebo ne. Začali jsme slušně, dobře jsme běhali. Udělali jsme ale dvě chyby, kdy jsme se nechali jednoduše přehodit. V jednom případě nás podržel Milan Knobloch,“ začal s hodnocením trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Postupně jsme ale převzali otěže a byli nebezpeční v ofenzivních činnostech. Dali jsme branky Rondičem a Sadílkem. Ve druhém poločase jsme chtěli zůstat aktivní, přidat další góly. Měli jsme další šance, po kterých jsme zápas mohli definitivně rozhodnout. Domácí se ale nevzdali, bojovali a měli nepříjemné nákopy na Dediče se Smolou. Jsme rádi, že z Opavy vezeme tři body,“ ulevilo se Hoftychovi.

Bylo cílem nechat Opavu hrát a vyrážet do rychlých kontrů, v nichž je Slovan nebezpečný? „Už při předchozích dvou utkáních se Slováckem a Slavií jsme měli situace, z nichž bychom normálně branku dali. Je vidět třeba na Kubu Peškovi, že akce neřeší s takovou lehkostí jako předtím. Každopádně víme, že Opava se snaží hrát fotbal. Zároveň nám bylo jasné, že naše rychlost na ně bude platit. Hráli jsme to, co nám bylo vlastní. Způsob hry Opavy nám to ulehčoval,“ odvětil kouč Hoftych.

Zatímco Jakubu Peškovi se momentálně tolik nedaří, Imad Rondič s Michalem Sadílkem v podstatě rozhodli důležitý duel ve Slezsku. „Sadílek má hodně naběháno a je všude. Ronďák to vyřešil perfektně při obou situacích. Byly to dvě hezké branky, pak ale byla škoda, že Imad si další akce nezjednodušil. U Kuby Peška se věcí lepší, ale to finále a lehkost tam ještě není. Věříme, že v dalších zápase to přijde,“ doufá Hoftych.

„Imad byl zdravě naštvaný, že nedostával tolik příležitostí. Já jsem mu říkal, že naštvaný být může, ale ukaž týmu, že mu můžeš aktuálně pomoct. Vzal to za ten nejlepší možný konec. Každopádně byl platný ve vzdušných soubojích a v rychlostních věcech. Hrál důležitou roli u obou gólů. Ve druhé půli jsme mu ale vytýkal to, že on může jít přímo na bránu, ale místo toho začal kličkovat a ztrácel balóny,“ mrzelo Hoftycha.

Do utkání naskočil v dresu Opavy i Aleš Nešický, který stále patří Liberci. „Aleš odsud odešel s tím, že mu v létě stejně končí smlouva a chtěl hrát v Opavě. My jsme byli rádi, že má angažmá v dobrém klubu. Opavu považuji za město sportu a dobrý tým. Určitě to nebylo o tom, abychom tam dávali klauzuli o zákazu startu. Oba kluby se celkem rychle dohodly na tom, že Aleš může odejít.“

Pro Slovan to musela být velká úleva, že se mu povedlo vyhrát a přerušil nepříznivou šňůru. „Věděli jsme, že do obrany jsme pevní. I proti Slovácku a Slavii jsme měli dostatek příležitostí na to, abychom branku vstřelili, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Říkali jsme hráčům, že tohle jsou zápasy, které lámou celou sezonu. Pokud bychom v Opavě prohráli, tak bychom se těžko vraceli a bojovali s Plzní o páté místo. Věděli jsme, že nás čeká důležitý zápas,“ dodal Hoftych.