Již tuto sobotu v 16 hodin odstartuje na jablonecké Střelnici jubilejní 60. Podještědské derby mezi domácím Jabloncem a hosty z Liberce. Ačkoliv v posledních letech prestiž tohoto zápasu lehce upadá, v obou klubech si důležitost zápasu uvědomují a nechtějí nic podcenit.

Tiskovka před deby | Video: www.youtube.com

"Přeji si, abychom byli úspěšní. Po delší době jsme o víkendu zvítězili a chtěli bychom to potvrdit. Tím spíš, že je to derby. Víme, že pro fanoušky v celém regionu se jedná o sledovaný zápas. Budeme chtít těm libereckým udělat radost a zvítězit," prohlásil na úvod liberecký trenér Luboš Kozel.

Ten ještě v aktuálním libereckém angažmá nezažil hořkost porážky v derby. "Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo i nadále. Před zápasem se Zlínem jsem kluky motivoval slovy trenéra Škorpila, který říkal: "Čím déle trvá nějaká série, tím je pravděpodobnější, že brzy skončí." Já tu ještě tak dlouho nejsem, takže věřím, že tato krátká série bude pokračovat," řekl s úsměvem.

Z Michaela Rabušice se v této sezoně pomalu stává takový mentor a pravá ruka trenéra, což platí i před blížícím se derby, kdy komunikujeme s mladšími hráči. "Všichni, co jsme tu déle, víme, jak důležitý zápas to je pro fanoušky a celé město. Myslím si, že kluci poslouchají a vycítí, o jak důležité utkání se jedná. Nejen z toho důvodu, že je to derby, ale také z toho důvody, že body potřebujeme," věří liberecký útočník.

I.A třída: První dva celky uspěly, jejich pronásledovatelé zaváhali

Ten je mimochodem se čtyřmi brankami aktuálně nejlepším střelcem Podještědských derby. Za specialistu libereckého rivala se však nepovažuje. "To bych řekl rád, ale nemyslím si to. Spíše se to tak sešlo. Je úplně jedno, kdo gól dá. Já budu připravený a budu věřit v to, že to budu třeba zrovna já," přeje si.

Stejný počet gólů ve vzájemných zápasech s Jabloncem mají už jen liberecké legendy Jan Nezmar s Jiřím Štajnerem. "Budu si ještě muset promluvit s trenérem, aby mi v tom pomohl a já je mohl překonat," smál se Rabušic. Vzápětí ale zvážněl. "Vím o tom, po minulém derby se o tom psalo a říkal jsem, že alespoň v něčem se takovým hráčům mohu rovnat. Jinak na to ale nemyslím a spíše společně myslíme na to, abychom zápas zvládli a přivezli do Liberce tři body," objasnil.

Také v Jablonci všichni moc dobře vědí, co znamená derby. "Obě dvě mužstva půjdou do utkání s tím, že chtějí uspět. Ve hře jsou tři body, které jsou dnes velmi důležité, protože ligová tabulka je ohromně vyrovnaná," řekl jablonecký trenér David Horejš.

V klubu, kde působí, je známo, že se do kabiny čas od času staví majitel Miroslav Pelta, aby hráče motivoval. "Navštěvuje nás průběžně každý týden. Také tento už tam byl, ale motivovat nepotřebujeme. My sami jsme namotivovaní. Víme, o co hrajeme. Před začátkem jara jsme si něco řekli a v zápasech to bylo vidět. Pevně věřím, že mužstvo je natolik zkušené a připravené, že to doma v sobotu potvrdíme," přeje si.

Studenec slaví první výhru v sezoně. Trenér Hrubý chválil soupeře i rozhodčí

Tomáš Hübschman kroutí v Jablonci devátou sezonu v řadě. Má tak za sebou mnoho Podještědských derby, ale které utkvělo zkušenému hráči v paměti nejvíce? "Nejhorší zážitky si nepamatuji, ty házím za hlavu. Pokud se jedná o nějaký nejlepší, vybavím si derby v Liberci, kdy jsme vyhráli a Martin Doležal dával gól. Byl to první nebo druhý zápas, co jsme byli v Liberci úspěšní," lovil v paměti.

Jedním dechem ihned navázal. "Doma ale máme lepší bilanci ve vzájemných zápasech a nejsme negativní. Doufám, že to potvrdíme. Je jedno, kdo dá gól a rozhodne. Budeme se snažit udělat dobrou atmosféru a věřím, že se o to samé pokusí také fanoušci na stadionu a bude to dobrý zážitek," přeje si jablonecký kapitán.

Ten se v minulém kole stal nejstarším střelce v historii samostatné české ligy. "Jsem rád, že se mi to povedlo. Nechci to nějak znehodnotit, ale moc to neřeším. Nevím vlastně, jestli je to dobrá vizitka. Spíš si říkám, že je to možná ostuda být v něčem nejstarší, ale třeba to někdy docením," pokrčil rameny.