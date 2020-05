„Kluci trénují dohromady, ale bez využití kabin, zázemí. Setkají se před tréninkem, po něm jedou domů,“ řekl mluvčí teplického klubu Martin Kovařík s tím, že v sobotu dopoledne sehraje mužstvo přátelský zápas s Ústím nad Labem: „Bude to na hlavním stadionu od 11 hodin, ale kvůli režimu pod sto lidí se uskuteční za zavřenými dveřmi. Pod sto lidí se budeme muset vejít i v utkání s Libercem.“

Všechny ligové zápasy se budou hrát bez diváků, případně při dalším uvolňování opatření budou hrány v omezeném režimu.

„Shodli jsme se, že budeme pokračovat. Pocity jsou dobré, vždyť jsme dlouho nehráli. Kvůli fotbalu je to určitě dobře. Ligu se pokusíme dohrát. Jednak na to čekají fanoušci a pak také máme závazky vůči vlastníkovi, partnerům, kteří nás podporují finančně,“ uvedl Petr Hynek, ředitel FK Teplice.

Jablonec stihl dva zápasy s Viktorií Žižkov (0:2), Liberec se poměřil s pražskými Bohemians (1:1).„Jsme rádi, že liga začíná a že je možnost, abychom hráli. Začátek 23. května bereme, šlo o jednu z variant,“ uvedl pro klubový web liberecký trenér Pavel Hochtych: „Vše se odehrálo relativně rychle, ale určitě jsme rádi, že liga startuje. Počítáme s tím, že hrajeme v Teplicích a víme, že je tam teď perfektivní trávník. Uděláme maximum proto, abychom byli nachystaní. Všichni v klubu se těšíme na začátek soutěže, což říkám za trenéry, hráče i vedení. Vnímáme i to, že pokud se bude situace i nadále lepšit, brzy uvítáme diváky na fotbale. Těšíme se, že začneme my a postupně se k nám přidají i fandové.“Jedno utkání z kola bude vždy vysílat Česká televize, zbývající zápasy, včetně dohrávky s Libercem, poběží na O2TV. „Dle smlouvy s LFA můžeme našim fanouškům zpřístupnit zápasy na klubovém webu 48 hodin po jeho skončení, nikoliv však na YouTube či Facebooku, takže nyní pracujeme na platformě, kde bychom záznamy utkání v tomto čase zpřístupnili,“ pro klubový web Kovařík.Podobné tempo nabere i druhá nejvyšší soutěž, kterou čeká ještě třináct ligových kol. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se rozjede v týdnu po 25. květnu a vyvrcholí barážovými boji o postup v průběhu července.Semifinále MOL Cupu libereckého Slovanu s Olomoucí by se mělo odehrát 17. června.