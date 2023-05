/FOTO, VIDEO/ Prvoligové kluby ze severu Čech prožily báječnou neděli. Liberec zvládl první finále nadstavby na mladoboleslavském hřišti, kde deklasoval „domácí“ Hradec Králové 4:0. Odveta zápasu o 7. místo se bude hrát v pátek. Výhru připsal po výsledku 1:0 i Jablonec, porazil doma na Střelnici brněnskou Zbrojovku a může slavit záchranu. Stejně jako teplická parta. Skláři sice padli 1:2 v Ostravě, avšak ostatní výsledky rozhodly, že i oni se v hektické sezoně udrželi mezi tuzemskou elitou.

Fanoušci Baníku Ostrava proti Teplicím (21. května 2023). | Video: David Hekele



Právě záchranářské boje byly hlavním nedělním tématem 3. kola nadstavby. Zatímco trojlístek Ostrava, Jablonec a Teplice je v klidu, poslední tři celky – Brno, Pardubice a Zlín dělí před posledními dvěma zápasy jediný bod.

„Tyhle zápasy hrát nechci, je to psychicky náročné, hodně o hlavě… Utkání bylo z naší strany kostrbatý, ale důležitý je výsledek a fakt, že jsme se zachránili,“ řekl David Horejš, kouč FK Jablonec.

Jeho tým vyhrál díky trefě z gólové hlavičky stopera Jana Krále v 26. minutě. „Snažil jsem se najít prostor a naštěstí to tam zapadlo, ani nevím jak, ale tohle je moje práce,“ usmíval se jablonecký hrdina Král.

Souboj dvou nejlepších střelců Jana Chramosty a hostujícího Jakuba Řezníčka se od začátku nekonal, neboť druhý jmenovaný nastoupil až do druhé půle.

„Celý zápas jsme presovali, drželi míč, měli šance, ale gól jsme nedali a o tom fotbal prostě je,“ litoval zklamaný brněnský kormidelník Martin Hašek.

V první lize bude pokračovat i FK Teplice. Jediný teplický gól zápasu v Ostravě dal v 89. minutě z penalty Daniel Trubač, korigoval na konečných 1:2, avšak po chvilce nervózního čekání na výsledky dalších zápasů mohl on i jeho spoluhráči slavit udržení. „Byl to zápas blbec, protrápili jsme se jim, ale v každém případě jsem rád, že jsme se zachránili. Dnes jsme si bod nezasloužili, snad nějaké uhrajeme v posledních dvou zápasech,“ řekl s kamennou tváří hráče pokera teplický trenér Zdenko Frťala, jenž hlavní cíl sezony s předstihem splnil

Teplicím nahrála výhra Jablonce nad Brnem i výsledek zápasu Pardubice – Zlín 1:2. „Hrozně důležité tři body, které jsme neuhráli fotbalovostí, ale charakterem. Teď máme další plán – musíme uhrát větší počet bodů než kluby nad námi,“ řekl zlínský trenér Pavel Vrba, jehož tým dlouho prohrával a nebyl lepším celkem. Pak ale otočil, pomohl mu kiks pardubického brankáře Nity.

„Je to bolestná porážka. Rozhodla chyba brankáře Nity v závěru, nechápu, co dělal. Důležité bylo i to, že jsme nedokázali dát druhý gól a po tom úspěšném začátku jsem polevili,“ litoval pardubický trenér Radoslav Kováč.O konečné sedmé místo tabulky hraje Liberec. Výhrou 4:0 potvrdil, že se mu v této sezoně daří. Svěřenci trenéra Luboše Kozla rozhodli třemi brankami už v prvním poločase.

„Utkání se mi hodnotí dobře. Ten jednoznačný výsledek je dle mého zasloužený. Velký význam na to měl náš vstup do utkání. Navázali jsme brankou, která nakonec nebyla uznána. Byli jsme silnější na míči a v lepším pohybu. Hráli jsme technicky, kombinačně po zemi. V druhé půli ta převaha nebyla taková vzhledem k tomu vedení. Jsem rád, že jsme přidali čtvrtou branku a že jsme udrželi nulu. Dnes jsem s výsledkem a hlavně s výkonem spokojen,“ dodal Kozel.