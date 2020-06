Boleslav šla do vedení už ve 2. minutě, načež se nechal vyloučit Jakub Klíma a Středočeši dohrávali v deseti. Liberecký Kuchta rychle využil přesilovku a vyrovnal. Domácí ale inkasovali z penalty a do toho dostal červenou kartu Kačaraba, takže síly na hřišti se vyrovnaly. Slovan dosáhl na bod až v 95. minutě, kdy si hosté dali vlastní gól.

U poslední akce utkání byl také brankář Slovanu Filip Nguyen, který dramatický duel popsal následovně: „Musím říct, že takový zápas jsem ještě asi nehrál,“ přiznal. Liberec i přes remízu 2:2 zůstal v tabulce třetí.

Jak byste zhodnotil turbulentní zápas s Mladou Boleslaví?

Musím říct, že takový zápas jsem ještě asi nehrál. Říkali jsme si, že musíme na ně ze začátku vlétnout, což se nám úplně nepovedlo, když jsme hned ve druhé minutě dostali gól. Pak jsme se z toho docela oklepali a pomohlo nám, že jsme do poločasu stihli vyrovnat na 1:1. Kuchťák (Jan Kuchta – pozn. aut.) dobře presoval gólmana a za to byl odměněn. Podobnou situaci jsme zažili se Slováckem, kdy jsme věděli, co nás čeká ve druhé půli. Tentokrát to ale nebylo podle našich představ. Z penalty jsme dostali gól, pak i červenou, takže síly se vyrovnaly. Naštěstí se nám povedlo dát v 95. minutě gól. Bod asi nakonec musíme brát.

Co se stalo před prvním inkasovaným gólem?

Byla to klasická kombinace, kdy si stopeři narazí míč mezi sebou. Tentokrát to Káfovi (Ondřeji Karafiátovi – pozn. aut.) asi ujelo, Boleslav nás presovala a byli za to odměněni. Byl to smolný začátek.

Jak jste viděl penaltovou situaci, kterou rozhodčí musel přezkoumávat?

Abych řekl pravdu, tak jsem vůbec neviděl, co se tam stalo. Viděl jsem jen tečovanou střelu a říkal jsem si, že jsem rád, že jsem ji chytil. Pak to bylo ale stejně jedno. Rozhodčí říkal, že tam byla ruka. Podíval se na video a nařídil penaltu.

Co říct k poslední akci zápasu, po níž jste dosáhli na vyrovnání?

Věřil jsem, že tam nějaký gól dotlačíme. Naštěstí se nám to povedlo. Bod je pro nás asi zlatý.

Po zápase roztáhli fanoušci Slovanu transparent, na němž bylo napsáno, že rasismus na stadiony nepatří. Vnímáte, že se rasismus vrací do společnosti?

Když je málo diváků na stadionu, tak je slyšet každé slovo. Ten transparent mě trochu překvapil, ale chtěl bych fanouškům poděkovat za podporu. Víc bych se k tomu asi vracet nechtěl.

V dalším kole vás čeká Příbram. S čím půjdete do zápasu?

Abych řekl pravdu, tak jsem Příbram moc nesledoval. Já osobně se nejvíc soustředím na duel, který nás vždycky čeká. Na Příbram se podívám až nyní. Bude to pro nás trochu složitější, protože nebudeme mít ani jednoho stopera. Uvidíme, jak to trenér poskládá.