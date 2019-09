Loni v létě přicházel podsaditý rumunský playmaker do pražské Slavie s pověstí velké hvězdy. Sešívaní za něj tehdy poslali do Craiovy skoro 70 milionů korun, což z Baluty v té chvíli činilo nejdražší posilu v historii klubu.

Později ho ještě překonali Peter Olayinka (cca 80 milionů) a Nicolae Stanciu (cca 100 milionů). A Baluta se na rozdíl od nich nedokázal v nabitém kádru Slavie výrazněji prosadit.

Fanoušci z Edenu nyní vedou spory, zda za to mohl sám rumunský fotbalista, nebo hlavně fakt, že se nestal oblíbencem trenéra Jindřicha Trpišovského. Když už Baluta ve Slavii nastoupil, bylo to spíše na pozicích, které nejsou jeho nejoblíbenější. Na křídle nebo dokonce na hrotu. A šancí upřímně řečeno stejně příliš nedostal.

„Rád nastupuji ve středu hřiště,“ zněla jedna z prvních Balutových vět po příchodu pod Ještěd. Z dalších vyjádření je patrné, že s pětadvacetiletým hráčem vnitřně lomcuje pocit křivdy. A touha dokázat, že se ve Slavii spletli.

„Od listopadu bylo moje sebevědomí nízké. Nerozuměl jsem tomu. Nehrál jsem, i když jsem se zlepšoval a každý den se učil,“ prozradil Baluta v rozhovoru pro klubový web Slovanu.

Ze Slavie zase zaznívají hlasy, že měl Baluta problém adaptovat se na úplně novou situaci. V Craiově byl klíčovým hráčem, který byl vždycky na hřišti. Nastupoval na podhrotové pozici a v podstatě nemusel bránit. Tým spoléhal na jeho produktivitu a tu Baluta dlouhodobě prokazoval.

Bilance sedmnácti gólů a šesti asistenci během sezony 2017/2018 mu dokonce začala vynášet pozvánky do rumunské reprezentace. Ve Slavii naopak zažil tvrdý konkurenční boj, který se později změnil v křeč.

V Liberci by přitom mohl dostat podobnou roli, jakou zastával v Craiově. „Hostování v Liberci je pro mě velkým krokem, musím ukázat to nejlepší. Chci ukázat, kdo je Baluta!“ prohlásil odhodlaně. Jeho technický styl a dobré fotbalové oko by Slovanu mělo pomoci k lepšímu řešení finálních situací. Ani letos totiž Liberečtí ve hře dopředu nezáří.

Více než jednu branku v utkání dokázali dát letos v lize pouze dvakrát. Hned v prvním kole v Ostravě a v nedávném šlágru proti Spartě.

„Viděl jsem několik zápasů Liberce, jeho kvalitu, nasazení a agresivitu hráčů. Myslím si, že potřebuji takové hráče blízko sebe a oni zase potřebují mě, moje kvality. Doufám, že si navzájem pomůžeme,“ předeslal Baluta.

Teoreticky by kombinace běhavých bojovníků, pevné defenzivy a nadstandardního tvůrce hry samozřejmě mohla fungovat. Názory libereckých fanoušků se ale různí. Od těch nadšených, považujících Balutu takřka za spasitele, po ty vyloženě pesimistické.

„Velké naděje tomu nedávám. Nevím, co od něj čekat. Hlavně jde o to, že si ho Slavia v zimě může stáhnout zpět,“ řekl Deníku příznivec Slovanu Adam Král.

„Mně se vždy líbil, takže super. Věřím, že bude makat a ukáže Slavii, že udělala chybu,“ napsal na facebookové stránce fanoušků Slovanu Ondřej Bartůšek. Právě v tom ale podle mnohých spočívá hlavní problém Balutova příchodu.

Čím víc totiž Liberci pomůže a bude v modrobílém dresu excelovat, tím pravděpodobnější bude jeho zimní návrat do Slavie.

Poprvé se 170 centimetrů vysoký rumunský šplímachr fanouškům ukáže už o nadcházejícím víkendu. Slovan doma přivítá Teplice. Utkání se hraje v sobotu od 16:30.

Aleš Vávra