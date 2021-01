V minulých letech na něj bez výjimky sázeli všichni liberečtí trenéři. Takřka nepostradatelný byl pro Jindřicha Trpišovského, Zsolta Hornyáka i Pavla Hoftycha. Takového hráče prostě v sestavě chcete, bez ohledu na veřejné mínění. Devětadvacetiletý Mikula nikdy neměl u libereckých příznivců na růžích ustláno. Jeho styl není líbivý, pravidelně bývá terčem ostré kritiky, ta se ale ani náznakem neodráží na jeho spolehlivých výkonech.

Mikula se nezastaví, jeho bojovnost je enormní, stejně jako fyzická kondice. Útočníci soupeře vědí, že tudy jednoduchá cesta nepovede. A že to bude bolet.

Od jeho příchodu ze Slavie, nejprve na hostování, pak na přestup, v lednu uplynuly už čtyři roky. Rodák z Havlíčkova Brodu během nich odehrál v modrobílých barvách 103 ligových zápasů. Kulaté jubileum oslavil symbolicky během prosincového utkání v pražském Edenu.

Na velká slova si nepotrpí, naštěstí to za něj udělali jiní. Například herecká hvězda Ladislav Hampl, jeden z veřejně nejznámějších fanoušků libereckého fotbalu. Ten na sociálních sítích shrnul Mikulův přínos pro tým takto: „Příkladná bojovnost. Obdivuhodný přístup jít do všeho vždy.“

Následně si pomohl příběhem z divadelního prostředí a citoval režiséra, který mu jednou vysvětloval, proč obsadil do role konkrétního herce navzdory četným námitkám.

„Řekl mi přibližně toto: ‘Já vím, jeho herecký výkon může mít rezervy, ale on zahraje vždy na 100 procent, ať už ten večer je to v mých očích 60 nebo 80 procent toho, co bych si přál. Jsou totiž herci, kteří vědí, že umí denně 100 procent ale dají tomu občas jen 60. A to je ten důvod, proč si obsadím právě toho, kdo tomu dá vždy 100 procent svých možností.’ A to je pro mě Miki,“ uzavřel Hampl, známý mimo jiné z kultovního seriálu Okresní přebor.

103 ligových startů v dresu Slovanu řadí Mikulu v historické tabulce na 25. místo. Vzhledem k jeho spolehlivosti je pravděpodobné, že během jarní části sezony se ještě o pár pěkných míst posune. Například na čtrnáctého Vladimíra Coufala ztrácí jen patnáct startů. Absolutním historickým králem je Tomáš Janů s 310 zápasy na kontě. Druhý je Jan Nezmar, třetí Petr Papoušek. Následují Miroslav Holeňák, Libor Janáček, Josef Lexa, Ladislav Maier, Jiří Štajner, Ivan Hodůr a Pavel Čapek.

Aleš Vávra