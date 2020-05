„Snažím se jíst co nejvíce ovoce a dbát na strečink,“ říká záložník Slovanu Liberec Michal Beran, kterak supluje absenci této jinak běžné procedury.

Jaké to pro vás je trénovat s A-týmem, když patříte k nejmladším hráčům v kádru?

Určitě je to super pocit. Jsem za tu možnost velice rád a každý trénink se snažím ukázat, že sem patřím a mám na to.

Už jste dokonce zasáhl i do ligových zápasů. Víte, kolik máte startů?

Mám dva ligové starty, ale pokaždé to bylo jen na pár minut. Budu se snažit, aby jich v budoucnu bylo co nejvíce.

Od března jste se několik týdnů museli připravovat individuálně. Jaké to pro vás bylo?

Já jsem měl výhodu, protože jsem čas trávil u rodičů na Moravě, kde máme rodinný dům, takže možností trénování bylo víc. Byl jsem s bráchou, rodiči a hodně jsem trénoval sám.

Možnost trénovat společně jste pak ale určitě uvítal. Je to tak?

Já jsem se moc těšil a doufal jsem, že to přijde co nejdříve. Myslím si, že všichni jsme hrozně rádi, že už můžeme trénovat dohromady. Je vidět, že si to všichni užívají.

Teď už můžete trénovat i včetně soubojů. To je pro vás určitě další důležitý posun.

Určitě je super, že se rozvolňování opatření posouvá a můžeme hrát na tréninku i hry. Ze začátku to byla jen nahrávka do strany a střelba. I v tomhle jsme se hodně posunuli. Teď už je ale super, že můžeme hrát. Snad liga začne co nejdříve a my budeme připraveni.

Jediným omezením v přípravě tak zůstává nemožnost využívat zázemí pro regeneraci. Jak to sám kompenzujete?

Já jím hodně vitamínů. Snažím se jíst co nejvíce ovoce a dbát na strečink, protože do posilovny ještě nemůžeme. Na regeneraci hodně pomáhá studená voda, a to je asi tak všechno.

Nebojíte se zvýšeného rizika zranění, když budou zápasy následovat tak rychle po sobě?

To riziko tam určitě bude, ale myslím si, že i tréninky se tomu přizpůsobí. Budeme asi trénovat volněji a připravovat se na zápasy.

Při rychlém sledu zápasů by i kvůli únavě mohli dosavadní náhradníci dostat víc prostoru. Vnímáte to i jako svoji šanci?

Určitě. Pro mě je to další možnost, jak se podívat na hřiště. Pevně věřím tomu, že to přijde. Musím pracovat tak, aby k tomu došlo.