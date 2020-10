K reálné možnosti příchodu fotbalové hvězdy přispěl i fakt, že se Slovanu podařilo postoupit do základní skupiny Evropské ligy. V pondělí pak skutečně přišla radostná zpráva. Michal Sadílek míří na roční hostování pod Ještěd, s tím, že v zimě si ho Eindhoven může stáhnout zpátky. Navzdory takovému scénáři získalo vedení Liberce pozitivní zpětnou vazbu, kterou dlouho nepamatuje.

Zatímco v předchozích měsících, nejspíš i letech, neměla přestupová politika Slovanu dobré ohlasy a byla i terčem četných vtípků, tahle trefa do černého donutila tleskat celou fotbalovou republiku. I kvůli tomu, že dal Sadílek podle svých slov přednost Liberci před jinými nizozemskými kluby i druhou německou bundesligou.

Kdo vlastně přichází? Mladý talent, kapitán reprezentační jednadvacítky, který už má v kapse také nominaci do seniorského národního týmu. Chytrý, cílevědomý mladík s příkladným přístupem, profesionalitou, velkou fotbalovou kvalitou, vůdčími schopnostmi i nadstandardní herní inteligencí. Pracovitý univerzál, jenž je schopen zahrát defenzivního záložníka, ofenzivního i třeba levou obranu. Kouč Slovanu Pavel Hoftych s ním ale počítá primárně na klasický štítový post před oběma stopery.

Rodák z Uherského Hradiště odjel z domova už v šestnácti letech. Testy v turínském Juventusu a rotterdamském Feyenoordu ještě úspěšné nebyly. Ten v Eindhovenu už ale ano. Sadílek se tak vydal do světa. To, co jiné talentované fotbalisty během pár let semele, on po všech stránkách zvládl na jedničku.

„Odtrhlo mě to od rodiny, musel jsem do cizí rodiny v Holandsku. Prověřilo mě to fyzicky, technicky, ale i psychicky,“ říkal tehdy. Co tě nezabije, to tě posílí. Sadílek zatnul zuby a makal. A chytil se natolik, že se slavný klub bez váhání rozhodl proměnit hostování ze Slovácka v trvalý přestup. Drobný záložník udělal velký dojem. Nejen fotbalovým umem, ale i pracovitostí, pokorou a celkovým charakterem.

Brzy si vysloužil přezdívku Vysavač, kvůli schopnosti ve středu pole odebírat míče a zastavovat soupeřovy kombinace. Ostatně první dva trenéři, kteří mu v Eindhovenu určili profesi defenzivního štítu, byly dvě velké hvězdy v minulosti hrající (mimo jiné za Barcelonu) právě na této klíčové pozici: Mark van Bommel a Phillip Cocu.

Pod nimi Sadílek rychle rostl, ve výběru do devatenácti let dělal brzy kapitána. A šance v prvním týmu přišly dřív, než mohl kdokoli čekat. V ačku debutoval v září 2018 a během necelých dvou sezon nasbíral v nejvyšší holandské soutěži slušných sedmadvacet startů a dvě branky.

V nové sezoně ale šancí na základní sestavu ubývalo. Sadílek nebyl úplně odstaven, ale hrál méně, než by si představoval. Se svou náturou není typem, který by rád pobíral peníze bez ohledu na sportovní stránku. Chtěl hrát víc zápasů. A tak mu liberecká nabídka učarovala.

„Slovan se mi moc líbí svým herním pojetím. Hraje běhavý a náročný fotbal, to mi bude sedět. Dlouhodobě patří k nejlepším českým klubům, hraje o nejvyšší příčky, hraje Evropskou ligu. Moc mě to láká,“ říká Sadílek. Premiéru v modrobílých barvách bude moci zažít po reprezentační pauze. V sobotu 17. října se Slovan představí v Teplicích. Pikantní bude pro mladého fotbalistu listopadový duel se Slováckem, za které nastupuje jeho starší bratr Lukáš.

Aleš Vávra