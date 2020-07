Právě v zimní přestávce už příznivci Slovanu posilování pražského velkoklubu z vlastních řad nenesli dobře. To ještě netušili, jaké spekulace a zřejmě i reálná oslabení přijdou se závěrem ročníku. Znovu to totiž vypadá na již tradiční rozprodej.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už potvrdil, že jdou do finále jednání se stoperem Ondřejem Karafiátem a útočníkem Janem Kuchtou. V zákulisí se navíc výrazně probírají i další jména. O tom, že je na seznamu Slavie hodně vysoko Tomáš Malínský, bez skrupulí hovoří trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

A skloňuje se také jméno velkého libereckého talentu, devatenáctiletého playmakera Michala Berana, jehož obrovský potenciál rovněž nezůstal nepovšimnut. V hledáčku Pražanů je navíc i Jakub Pešek. Alexandru Balutovi končí hostování.

„Vždycky si říkám, že to tak Slovan prostě má, že už bych na to mohl být zvyklý. Teď jsem ale zjistil, že si asi nikdy nezvyknu. Už by mi to přišlo trochu úsměvné, kdyby mi z toho nebylo tak smutno,“ svěřil se Deníku dlouholetý fanoušek Slovanu Aleš Michálek.

V současném kádru Slavie jsou tito fotbalisté, nedávno oblékající modrobílý dres: Ondřej Kolář, Vladimír Coufal, Ondřej Kúdela, David Hovorka, Petr Ševčík, Oscar Dorley, Petar Musa, Přemysl Kovář. Pokud se v létě přidá Karafiát s Kuchtou, bude to téměř kompletní jedenáctka.

ZTRÁTA MOTIVACE FANDIT

„Skoro jako by Slavia nehledala posily jinde než v Liberci. Přitom kádr má dost široký, může si dovolit, koho chce. Moc tomu nerozumím a mrzí mě to,“ dodal Michálek. On i jeho přátelé z řad fanoušků prý díky pravidelným odchodům a výrazným změnám ztrácí schopnost ztotožnit se s týmem a motivaci fandit tak jako za „starých časů“.

Případný odchod Karafiáta fanoušky tolik netíží. Opora zadních řad odehrála v Liberci nadstandardní čtyři sezony, odvedla kus dobré práce. Navíc se o odchodu pětadvacetiletého stopera hlasitě hovořilo už loni, kdy byl dokonce spojován s odchodem do týmu jabloneckého arcirivala.

O něco složitěji přijímají zvěsti o přestupu třiadvacetiletého Kuchty. Byť na nepříjemného útočníka dlouho nadávali, konečně se v zimě jednalo o trvalý přestup opačným směrem, tedy ze Slavie do Liberce. Kuchta pak chytil šanci za vlasy a na jaře patřil k nejlepším útočníkům ligy.

Pražané si však pro jistotu zajistili předkupní právo a jak se zdá, využijí ho již nyní. Přestupová částka nebude vysoká, podle Tvrdíka v řádu nízkých milionů. Karafiát odejde jako volný hráč.

„Děkuji Slovanu za šanci hrát ligu! Děkuji za důvěru, že jsem mohl oblékat modrobílý dres! Dělal jsem vše pro to, aby se Slovan dostal tam, kam patří! Do Evropy! Nemohl jsem si přát lepší rozlučku než postup do Evropy,“ loučil se Karafiát.

„Strašně moc děkuji všem, kteří se podílí na chodu tohoto klubu. Děkuji fanouškům, kteří mi ze začátku nevěřili, ale myslím, že jsem si je postupem času získal. Třeba se ještě uvidíme. Možná brzy, možná později,“ doplnil Karafiát.

S jistotou odchází obránce Matěj Hybš, který bude nově oblékat dres Plzně.

„Našel jsem tu druhou rodinu, za kterou bych se kdykoliv postavil. Tři roky jsem chodil na tenhle stadion a nebylo skoro dne, kdy bych se sem netěšil. Vždy se tu našla parta kluků, která nedala nikdy nikomu nic zadarmo a bojovala až do poslední minuty,“ rozloučil se Hybš s libereckými fanoušky.

„Chci poděkovat všem lidem v klubu, kteří mají podíl na tom, že jsme se dostali tam, kde jsme. Vždycky budu Slovanu vděčný a vždycky se sem budu rád vracet,“ dodal Hybš.

OBAVA O BUDOUCNOST

Liberečtí fanoušci se tak opět oprávněně obávají budoucnosti. A s trochou závisti hledí do sousedního Jablonce, který už oznámil tři posily zvučných jmen. Z Českých Budějovic přichází ofenzivní univerzál Ivan Schranz, z Olomouce bývalý reprezentant Václav Pilař a z Ostravy tvořivý záložník Robert Hrubý. Navíc smlouvu o jeden rok prodloužil kapitán Tomáš Hübschman.

To modrobílý tým pravděpodobně bude čekat a spoléhat na to, kdo se nevejde do nabitého kádru Slavie a dorazí pod Ještěd na hostování.

Podle informací deníku Sport by ze Slavie mohli dorazit Josef Hušbauer, Júsuf Hilál, Jan Matoušek, Jan Sýkora a zůstat by mohl Jakub Hromada. Liberec má navíc v merku i stopera Davida Šimka z Příbrami.

Aleš Vávra, Michal Šandor