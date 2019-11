V následujícím 17. kole přivítá Liberec na svém hřišti FC Fastav Zlín. Duel začne na stadionu U Nisy v sobotu 23. listopadu od 14.30 hodin. Podle postavení obou týmů v tabulce by měli být favoritem liberečtí hráči.

Jak už Liberecký deník informoval v minulém týdnu, na utkání proti Zlínu připravil klub ve spolupráci s Akademií mládeže akci s volným vstupem pro organizované skupiny mládeže.

Stačí, když mladí fotbalisté osloví své trenéry nebo učitele, aby si u klubu vyžádali vouchery na volné vstupenky pro organizované skupiny mládeže. Slovan pak odmění školu i fotbalový tým s nejpočetnější účastí na zápase. Hráči totiž přijdou na besedu do školy nebo na trénink vítězného týmu.

Kromě toho pozvou talentované hráče na svůj trénink včetně skupinové prohlídky zázemí stadionu.

Jak dokázat, kolik na stadionu dorazilo mládežníků? Stačí, když po utkání mužstvo doručí osobně nebo poštou využité vstupenky a kromě nich i společnou fotografii ze stadionu.

Pro získání voucherů je nutné napsat na adresu fanousci@fcslovanliberec.cz.

V dalším střetnutí se svěřenci trenéra Pavla Hoftycha představí na Andrově stadionu v Olomouci, kde vyzvou tamní Sigmu v sobotu 30. listopadu od 14.30 hodin.

Klub ve spolupráci s fanoušky vypraví na toto klání autobusový zájezd. Na něj se můžete hlásit na adrese fanousci@fcslovanliberec.cz, a to až do středy 27. listopadu do 12 hodin.

Cena zájezdu je 350 Kč, pro členy fanclubu pak 250 Kč. Autobus odjíždí z parkoviště u stadionu U Nisy v 9.30 hodin. Pro vypravení zájezdu je nutné, aby v době uzávěrky bylo přihlášeno alespoň 35 osob.

Zájezdy je možné platit osobně při domácích zápasech v libereckém kotli a v pracovní dny na stadionu U Nisy.

Celý podzim pak Severočeši zakončí dvěma domácími duely. Nejprve v pátek 6. prosince od 19.30 hodin změří své síly s pražskou Slavií.

„Vycházíme vstříc Slavii Praha a zařazujeme její zápas na hřišti Slovanu Liberec již na páteční termín, protože následující úterý budou hrát sešívaní v rámci Ligy mistrů v Dortmundu. Tím dochází k výjimečnému stanovení pátečních časových slotů pro utkání Bohemians – Ostrava (od 17.30 na ČT Sport) a Liberec – Slavia (od 19.3O na O2 TV Sport),“ napsal na Twitteru ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Podzimní derniérou bude vzájemná konfrontace s Karvinou, která proběhne v sobotu 14. prosince od 14.30 hodin na stadionu U Nisy. Pouhých deset dnů před Štědrým dnem tak budou mít fotbaloví fanoušci o zábavu postaráno.