„Partnerství s AAA AUTO si velmi vážíme. Získali jsme silného generálního partnera, který navíc působí i v Libereckém kraji a má tak blízko k našim fanouškům,“ uvedl na klubovém webu k čerstvě uzavřené spolupráci ředitel Slovanu Libor Kleibl.

„S nejvyšší fotbalovou soutěží spolupracuje naše společnost již pět let, protože fotbal je pro nás z hlediska marketingu velmi zajímavý. Zajišťuje nám přímý a častý kontakt s našimi potencionálními zákazníky z řad fotbalových fanoušků, ale i byznysových partnerů. Spolupráce s FC Slovan Liberec je pro nás o to zajímavější, že se poprvé objevujeme v roli generálního partnera,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings.

