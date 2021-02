Západočeši začali duel lépe, ovšem Bucha s hlavičkujícím Kašou neuspěli. V 16. minutě byli Plzeňští ke gólu ještě blíže, ale Bucha z dobrých dvaceti metrů trefil jen tyč. Brankář Nguyen musel být v pozoru i proti pokusu Kalvacha, se střelou doprostřed brány si však poradil.

U postranní čáry posléze fauloval Koscelník Limberského, za což od sudího Zelinky vyfasoval žlutou kartu. Zelinka pak ještě celou situaci konzultoval s videorozhodčím, ale původní trest ponechal a nesáhl k přísnějšímu flastru v podobě vyloučení.

Ve 42. minutě Kaša nedovoleně zastavil libereckého Sadílka a od Zelinky nejprve uviděl žlutou kartu. Hlavní sudí si však celý moment prohlédl ještě jednou u monitoru, vzápětí zrušil původní verdikt a vykázal Kašu ze hry. Záhy pálil zpoza vápna Jugas a Staněk musel vytáhnout parádní zákrok. Sadílek po zákroku Kaši nedohrál a musel jej vystřídat Rabušic.

Krátce po přestávce otevřel Slovan skóre zápasu. Karafiát centroval do vápna, kde se míče chopil Pešek, který před brankou našel dobře postaveného Imada Rondiče, jenž nasměroval hrací předmět za Staňkova záda. O chvíli později se úplně sám před Staňkem zjevil Koscelník, který však Liberci nepřihrál dvougólový náskok.

V těchto fázích hry měl Liberec navrch, ovšem poté převzala otěže zápasu Viktoria, u níž bylo sympatické, že i v oslabení se snažila útočit a vyrovnat. V nastavení zahrávali domácí rohový kop, na který přiběhl do vápna i brankář Staněk. Jenomže balón získali hosté a Jakub Pešek střelou z vlastní poloviny do opuštěné plzeňské klece pečetil vítězství Liberce nad Plzní 2:0.

Slovan vyhrál na západě Čech poprvé od května 2013.

Ohlasy trenérů

Adrian Gula (Plzeň): „Byl to velmi bojovaný zápas s vysokým nasazením. Ovlivnila jej červená karta. Mohli jsme i tak dovést duel do vítězství. Soupeř se ale dostal do vedení, které potvrdil v nastavení. Kluci makali na maximum, ale nebyl nám souzen gól za stavu 0:0. Každé utkání má nějaký vývoj a příběh, ale tentokrát jsme nebyli šťastní.“

Pavel Hoftych (Liberec): „Červená karta pro nás zápas ulehčila. Plzeň je jinak silná v kombinaci a dominanci s balónem. Naší zbraní jsou brejkové situace. Plzeň i v deseti hrála dobrý zápas. Kluci to ale zvládli, takže klobouk dolů.“

FORTUNA:LIGA – 18. kolo

FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec 0:2 (0:0)

Branky: 52. Rondič, 90+3. Pešek. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Horák. ŽK: Ba Loua, Ondrášek – Koscelník, Mara, Karafiát, Fukala. ČK: 42. Kaša (Plzeň). Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Limberský (84. Matějka), Kaša, Brabec, Falta – Bucha, Kalvach, Šulc – Kayamba (46. Míka), Ondrášek (74. Beauguel), Ba Loua (74. Mihálik). Trenér: Gula.

FC Slovan Liberec: Nguyen – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula – Pourzitidis (61. Mara), Sadílek (44. Rabušic), Karafiát – Koscelník, Rondič, Pešek. Trenér: Hoftych.