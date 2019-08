Skóre otevřel po přihrávce Richtera Youba Drame, který proměnil samostatný únik. Po přestávce Ústí zvýšilo na 2:0 opět zásluhou Drameho. Slovan ve zbytku zápasu stihl už jen snížit. Po centru Malinského hlavičkoval přesně Martin Koscelník.

Duel měl na lavičce na povel asistent trenéra Pavel Medynský. „Zápas s Ústím koučoval Pavel Medynský, takže prohrál on (smích). Zápas byl naplánován už před čtrnácti dny. Důvod byl opět stejný, příprava byla krátká. Některým hráčům z dvaadvacetičlenného kádru chybí herní praxe a chceme je vidět v plné zátěži,“ řekl po utkání trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Záložník Tomáš Malinský litoval neproměněných příležitostí. „Byl to klasický přátelský zápas ve vysokém tempu. Musím říct, že jsme měli dost ztrát, které nás bolely. Druhý poločas byl odehrán ve slušném tempu, zahráli jsme si a utkání splnilo účel. Soupeř potrestal naše chyby a jen škoda, že jsme neproměnili stoprocentní šance, které jsme měli.“

„Přípravný duel s Ústím svůj cíl určitě splnil. Škoda, že jsme některé situace nevyřešili dobře. Měli jsme více šancí, ale vázla nám koncovka,“ uvedl po závěrečném hvizdu obránce Slovanu Michal Fukala, který se po zranění vrátil do sestavy.

„Byl to pro mě první zápas po čtyřech týdnech. Jsem rád, že jsem konečně na hřišti. Cítil jsem se dobře,“ dodal Fukala.

Zranění si přivodil na posledním ME hráčů do 19 let. „V posledním zápase na EURO U19 jsem dostal z boku do kolene, ale vyšetření nic neprokázalo. Doktor ale říkal, že jsem měl skřípnutý nerv. Nemohl jsem pořádně narovnat nohu,“ okomentoval své předchozí zranění Fukala.

Přípravné utkání

FC Slovan Liberec – FK Ústí nad Labem 1:2 (0:1)

Branky: 72. Koscelník – 28. a 64. Drame. Rozhodčí: Řeháček ml. – Milner, Poppr. Bez karet. Diváci: 50.

Sestavy:

FC Slovan Liberec: Knobloch (46. Hnízidil) – Fukala, Dvořák (46. Alan), Chaluš, Gembický (55. Yu) – Koscelník, Alibekov, Beran (62. Michal), Malinský – Dordič (75. Černický), Musa. Trenér: Hoftych.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Pimpara, Richter, Drame, Peterka, Bassey, Miskovič, Písačka, Strada, Vlček, Valenta. Trenér: Křeček.