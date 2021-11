Hráči libereckého Slovanu přivítali na svém hřišti pražské Bohemians. Zatímco forma Slovanu v poslední době stoupá, vítězství z pěti zápasů, Bohemians to mají spíše naopak, tři body z pěti zápasů.

Slovan Liberec. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Byli to právě hráči Bohemians, kdo vstoupil do utkání aktivnějí. Získali si i mírnou převahu a nebýt výborného zákroku brankáře Knoblocha ve 23. minutě, mohli po střele Nováka jít do vedení. To domácí Slovan poprvé ohrozil brankáře hostí až po třiceti minutách hry, střílel Matoušek, brankář hostí byl ale připravený.