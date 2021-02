Pravý obránce Michal Fukala dostal novou víceletou smlouvu. „Jsem rád, že jsem si zasloužil důvěru klubu na další tři roky. Udělám vše pro to, aby to byla úspěšná spolupráce. Chtěl bych poděkovat vedení klubu a mému manažerovi panu Svěrkošovi,“ nechal se slyšet Fukala.

„Michal Fukala je hráč, který už má v lize odehráno dost zápasů na svůj věk. O smlouvě se jednalo delší dobu. Je dobře pro hráče i klub, že je to dotažené. Jedná se o talentovaného hráče v širším okruhu reprezentační jednadvacítky. Věříme, že se bude v klubu dále rozvíjet a učit se od starších hráčů,“ řekl na hráčovu adresu hlavní trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Dalším fotbalistou, který spojil následující roky s Libercem, je odchovanec zdejší akademie Jan Šulc. „Chtěl bych moc poděkovat vedení Slovanu a trenérům za vloženou důvěru. Jsem rád, že mohu být součástí klubu minimálně další dva roky a budu se snažit vrátit vše na hřišti. Ve Slovanu jsem od svých pěti let a je skvělé, že mohu být i nadále,“ radoval se krajní záložník.

„Honza Šulc je s námi již delší dobu. Je to rychlostně vybavený hráč, který má předpoklady prosadit se v lize. Pro nás se jedná o typ hráče, který máme rádi – rychlý sprinter na křídle. Jediné, co mu zatím trochu chybělo, je větší drzost a agresivita. Má kolem sebe hráče, od kterých se to může učit a my věříme, že z něho tyto aspekty dostaneme a bude v klubu stabilním hráčem,“ pronesl kouč Hoftych.

K oběma podpisům se vyjádřil rovněž sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. „Jsem rád, že jsme se s Michalem Fukalou a Honzou Šulcem dohodli na dalším působení v našem klubu. Toto prostředí již dobře znají a oba mají velkou motivaci prosadit se v ligových zápasech.“

Své kvality mohou oba hráči znovu ukázat už v pátek 26. února, kdy Liberec přivítá v rámci 21. kola FORTUNA:LIGY nováčka z Pardubic. Úvodní výkop proběhne v 18 hodin. Hlavním rozhodčím bude Ondřej Pechanec. Přímý přenos vysílá stanice ČT Sport.