Vstup do nového ročníku se Olomouckým moc nevydařil. V úvodním kole prohráli v Plzni 3:1. Doma sice následně zdolali Zlín 1:0, ale v dosud posledním kole nestačili na pražskou Slavii, které podlehli 1:0. V tabulce patří Olomouci po třech odehraných zápasech čtrnácté místo se ziskem tří bodů.

„Chyběly nám góly, i když šance jsme měli. Myslím, že větší šanci než penaltu v 94. minutě jsme si přát nemohli. Bohužel jsme ji neproměnili a odjeli jsme s prázdnou. Ale i to se ve fotbale stává,“ přiznal pro klubový web olomoucký trenér Radoslav Látal po nezdaru na Slavii.

Co čeká od sobotního zápasu s Libercem? „S trenérem Hoftychem se známe, pracovali jsme spolu půl roku v Trnavě. Víme, co od sebe čekat. S Libercem to určitě bude vyrovnaný zápas. Mají důrazné, agresivní mužstvo, v domácím prostředí budou určitě chtít vyhrát. Nečeká nás nic lehkého. Jakmile se nepřizpůsobíme jejich stylu hry a agresivním soubojům, bude s námi špatně,“ dodal kouč Látal.

Lodivod Sigmy se bude muset obejít bez služeb Miloše Buchty a Tomáše Zahradníčka, kteří nejsou zdravotně úplně fit.

FC SLOVAN LIBEREC

Ani libereckému Slovanu se začátek sezony kdovíjak nepovedl. V prvním kole sice dokázal dobýt Ostravu, když porazil Baník 2:1. V dalších dvou kolech ovšem odešli svěřenci trenéra Pavla Hoftycha poraženi. Identickým výsledkem 2:1 podlehli jednak doma Plzni a posléze padli také na zlínské Letné. V tabulce se Liberec nachází na jedenácté pozici se ziskem tří bodů.

„Věděli jsme, že se Zlínu v posledních zápasech nedařilo, 0 bodů, 0 branek. Ovšem také, že je velmi nepříjemný a důrazný soupeř. Třicet minut prvního poločasu jsme rozhodně nepředváděli hru, která by byla podle mého gusta. Byli jsme všude pozdě, vepředu jsme nedokázali udržet balón. Postupně jsme se do hry dostávali. Vytvořili jsme si nějaké šance a chytili novou energii.

Ve druhém poločasu si myslím, že jsme byli lepším mužstvem, dobře jsme kombinovali. Bohužel po vyrovnání na 1:1 jsme rychle inkasovali. Nedokázali jsme na branku odpovědět, přestože jsme měli několik dobrých brejků,“ litoval trenér Pavel Hoftych ztráty bodů ve Zlíně.

Proti Olomouci tak bude chtít Liberec napravit dvě předchozí zaváhání. „Bude to určitě těžký zápas, protože Olomoučtí rádi v utkáních dominují, drží míč a chtějí být aktivní. To jim ale určitě nebudeme na domácím stadionu v žádném případě chtít dopřát, protože my se musíme dívat hlavně na sebe a na naši hru. Uděláme všechno pro to, abychom dominantní byli my a aktivita byla na naší straně,“ předeslal před utkáním asistent trenéra Miroslav Holeňák.

Liberec se na Sigmu řádně připravil. Nejprve podepsal smlouvu s novou posilou Achmedem Alibekovem, ukrajinským reprezentantem do 21 let, který do Liberce přichází na roční hostování. Vzápětí sehrál přípravný zápas s třetiligovými Přepeřemi, který Slovan ovládl 6:1.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Slovan sehrál proti Olomouci celkem 48 zápasů a má v nich kladnou bilanci 20 výher a čtrnácti proher. Zbylá utkání skončila nerozhodně. Nejčastějším výsledkem mezi těmito dvěma soky je rezultát 2:1, který se ve vzájemných duelech zrodil jedenáctkrát.

Michal Šandor