Nedělní utkání v Mladé Boleslavi jen podtrhlo zmar, ve kterém se nachází fotbalisté Liberce. Vždyť čtyři góly naposledy inkasovali od Středočechů 4. srpna 2013, tedy před skoro 10 lety. Vůbec poprvé v historii vzájemných zápasů se pak stalo, že tým z města automobilů vyhrál obě ligová utkání v rámci jednoho ročníku.

Dominik Preisler před zahráním standardní situace při utkání v Mladé Boleslavi | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

Slovanu vůbec nevyšel vstup do zápasu a po devatenácti minutách prohrával už 0:3. "Nevstoupili jsme do utkání nejlépe. Ze tří standartek padly tři góly, první dokonce hned z první střely. S týmem to otřáslo. Nejsem si úplně jistý, jak to tam bylo, ale je to o zodpovědnosti všech hráčů, aby si osobně obsazovali, koho mají," střílel do vlastních řad Dominik Preisler, který ještě loni oblékal dres právě Mladé Boleslavi.

Krize trvá dál. Slovan vyfasoval v Mladé Boleslavi čtyřku

Liberec navíc čeká poměrně těžký los. Hned v následujícím ligovém utkání bude hostit lídra tabulky, pražskou Slavii. "Může to být jenom lepší, bohužel. Musíme zlepšit úplně všechno. Ještě před týdnem jsme byli schopní hrát vyrovnané zápasy s Plzní a Spartou, musíme se do toho znovu dostat, je to jen o hlavě," věří levé křídlo, že krize může být brzy zažehnána.