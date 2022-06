Konec volna... Fotbalisté jdou do letní přípravy. Noví kouči i hráči na scéně

Další přípravné souboje se budou konat v Mnichově Hradišti, až na duel proti polskému celku Miedź Legnica, který by se měl odehrát už na hlavní ploše stadionu U Nisy. Další tři zahraniční soupeři pro soustředění v Rakousku jsou v jednání.

Klub se dohodl na ukončení smlouvy se slovenským středopolařem Michalem Faškem, jenž pod Ještedem během uplynulých dvou sezon zasáhl do 34 ligových duelů. Nyní je volným hráčem. Do přípravy nezasáhne ani další záložník Filip Havelka, který se vrací po konci hostování do pražské Sparty a U Nisy nebude pokračovat ani brankář Milan Knobloch. Zatím největší posilou je Matyáš Kozák, mladý forvard pražské Sparty, jenž bude na severu Čech, stejně jako dříve v Teplicích, hostovat.