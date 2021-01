Utkání bylo speciální pro libereckého záložníka Jhona Mosqueru, který ještě nedávno působil právě u vačnatců. Bohemka měla o motivaci určitě postaráno, protože v prvoligové historii ještě pod Ještědem nevyhrála. Trenér Slovanu Pavel Hoftych měl na lavičce náhradníků připraveného i Michala Faška coby novou posilu Liberce. Slovenský záložník se do hry dostal na posledních deset minut.

Domácí byli blízko k prvnímu gólu už v 5. minutě, kdy po Mikulově nabídce centroval Mosquera a na zadní tyči číhal Pešek. Liberecký záložník ale zakončil těsně vedle. Zanedlouho už Liberec vedl. Brankář Bohemians Le Giang podcenil souboj s Rondičem, míč následně doputoval k Jhonu Mosquerovi, který poslal balón do prázdné branky.

Hosté zahrozili po sražené střele, kdy se do zakončení dostal Necid a Liberec musel zachraňovat až vracející se Chaluš. Větší šanci si už do konce poločasu nikdo nevypracoval, a proto odcházeli do kabin spokojenější Liberečtí.

Po návratu na hřiště pálil Levin, Nguyen zasahovat nemusel, protože pokus hostujícího borce skončil nad brankou. V 62. minutě se napřáhl Vaníček, ovšem ani v tomto případě se jeho úmysl nevešel mezi tři tyče. Gólman Nguyen musel být v permanenci proti nebezpečné hlavičce střídajícího Puškáče, ale svůj tým podržel.

Po následném rohu už ale inkasoval. Hlavičku Puškáče sice ještě vyrazil, ale na dorážku Matěje Pulkraba již nestačil a Bohemka srovnala na 1:1. Klokani vycítili šanci na úspěch, Levinovu dělovku vytahoval Nguyen do zámezí. Ačkoliv se Pražané snažili, víc než bod si ze stadionu U Nisy neodvezli.

FORTUNA:LIGA – 15. kolo

FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 13. Mosquera – 70. Pulkrab. Rozhodčí: O. Lerch – M. Flimmel, L. Matoušek. ŽK: Mikula, Karafiát – Bederka. Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Jugas, Pourzitidis, Chaluš, Mikula - Pešek, Karafiát, Mosquera (81. Faško) – Rondić, Rabušic. Trenér: Hoftych.

Bohemians Praha 1905: P. Le Giang – M. Dostál, Bederka, Hůlka, Vondra – Hronek (90+1. Vacek), Novák (60. Květ), Ljovin, Vaníček (83. Vodháněl) – Necid (60. Puškáč), Pulkrab (83. Jindřišek). Trenér: Klusáček.