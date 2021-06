Jedná se o útočníka Ondřeje Novotného, který se s českou nejvyšší soutěží lehce seznámil v dresu Sparty v minulém ročníku. Do Liberce přichází na dvouleté hostování.

Třiadvacetiletý forvard začínal s fotbalem v sedmi letech za SK Union Vršovice, přičemž rok nato se už hlásil na Spartě, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi až do juniorky. „V devatenácti jsem byl součástí mládežnické reprezentace a účastnil jsem se mistrovství Evropy U19 v Gruzii. V jednadvaceti letech jsem následně odešel na půlroční hostování do druholigové Vlašimi, načež ale skončila spolupráce Sparty s Vlašimí, a tak jsem zamířil na roční hostování do slovenského MFK Ružomberok, kde předtím působil trenér David Holoubek,“ popisuje svoji cestu Novotný.

„Bohužel jsme se minuli. Hostování skončilo, vrátil jsem se do Sparty, nastupoval jsem v béčku a od února jsem se stal součástí A-týmu,“ dodal Novotný.V dubnu odehrál Slovan přípravný zápas proti béčku Sparty, které absolvoval také Novotný. Byl tento povedený duel ze strany Novotného důvodem jeho přesunu do Liberce?

„Je pravda, že to utkání mi docela vyšlo. Dal jsem dva góly a herně to bylo taky fajn. Nevím, jak často mě předtím viděl pan Hoftych, takže jestli mě měl na očích třeba poprvé, mohlo to tomu určitě nějakým způsobem pomoct,“ myslí si. Novotný má před sebou určité cíle.

„Je spousta kluků, kteří hrají v mém věku ligu dva tři roky. Slovenskou soutěž nepočítám, do české jsem se dostal až teď. Jsem za to strašně rád a obrovsky se těším. Ligu a dospělý fotbal jsem si oťukal na Spartě, takže přicházím odhodlaný, abych hrál dobře a týmu pomohl. Cílem jsou góly, jako útočník jiný mít nemůžu. Kdyby se povedlo pohárové umístění, bylo by to skvělé,“ praví natěšeně.

V libereckém klubu dostávají mladší hráči prostor celkem často, což by mohlo pomoci i kariéře Ondřeje Novotného. „Věřím, že ano. V Liberci byla spousta kluků ze Sparty, měl jsem tu spoustu předchůdců. Všichni si to tu chválili, mluvil jsem třeba s Tomášem Wiesnerem, který říkal, že jde o skvělou zkušenost. Byly i jiné možnosti hostování a odchodů ze Sparty, ale od začátku mě to nejvíc táhlo právě do Slovanu. Jsem rád za to, jak to dopadlo.“

Kdy a s kým z libereckého klubu vůbec proběhl první kontakt? „První kontakt proběhl právě po utkání s béčkem Liberce, přišel za mnou pan Hoftych, který mě jen naťukl a zeptal se, jakou mám smlouvu a kdo je mým agentem. Něco jsme si řekli, o týden později mi trenér znovu volal a začalo se to vše pomalu rozjíždět,“ vzpomíná na nedávné okamžiky.

„Chtěl bych říct, že jsem rád, že mi dal Slovan a realizační štáb důvěru. Udělám maximum, abych ji splatil. Budu se chtít odvděčit jak góly, tak dobrými výkony,“ slibuje nová posila Slovanu. Novotný se může pochlubit i jednou nezvyklou přezdívkou.

„Je to tak, vzniklo to někdy v 11, 12 letech. Všichni mi říkají Čolek. Ani nevím, jak to vzniklo, ale sžilo se to se mnou. Trenéři, hráči i celý realizák mi neřeknou jinak než Čolku a vlastně Matěj Chaluš, se kterým se teď znovu potkám, byl u toho, když přezdívka vznikala. Nebude mi vadit, když mi tak budou ostatní říkat i ve Slovanu,“ usmívá se.

„Ondra Novotný je typ důrazného útočníka, který je pracovitý, nevypustí žádný souboj a pracuje pro tým. Věděli a uvažovali jsme o něm už dříve, ale pak nás zaujal i v přípravném zápase na jaře, kdy nám vstřelil dvě branky. U nás v Liberci může fotbalově růst a mohou z toho profitovat obě strany,“ řekl trenér Pavel Hoftych.