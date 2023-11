Po lize přišla řada i na MOL Cup, a to konkrétně osmifinále, ve kterém se fotbalisté Slovanu Liberec utkali s Mladou Boleslaví. Utkání přineslo jen málo větších šancí. Slovan postupně převzal iniciativu a byl více na balónu, gól se však vstřelit nedařilo. Kdo to ale nakonec dokázal, byl v první nastavené minutě Filip Horský.

Fotbalisté Slovanu Liberec - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Fotbalistům Slovanu se tak podařilo postoupit do dalšího kola českého poháru a můžou se těšit na jarní čtvrtfinále. „Je to pohár, šlo o postup. Jsem rád, že jsme to uhráli. Jsem spokojený, nebyl to lehký soupeř, moc dobře víme, jak hrál proti Spartě. Chtěli jsme hrát tak, abychom Boleslavi zabránili v tom, v čem je silná. Tedy rychlý přechod do útoku. Bylo to opatrné utkání, které moc šancí nenabídlo. Ale měli jsme jich víc,“ hodnotil utkání Luboš Kozel, trenér Slovanu Liberec.

Utkání začalo v klidném tempu, na balónu byla více Boleslav. Poté se karty trochu obrátily a hru začal tvořit Slovan. První zajímavější pokus měl až ve dvacáté minutě Tupta, jeho střela ale skončila mimo. Z podobné vzdálenosti zakončoval na druhé straně Kubista, konec byl však stejný. O chvíli později dostal míč do vápna Fukala, ale mířil pouze do boční sítě.

Ve 31. minutě vybojoval zajímavou standardku Doumbia, když byl asi metr před vápnem faulován. K rozehrání se postavil Rabušic a střelou kolem zdi protáhl Mikulce, který jeho pokus vyrazil. Poté unikal obraně Tupta. Nakonec si ale dal o trochu delší dotek a k zakončení se nedostal. Pět minut před koncem doskákal míč k Varfolomejevovi a ten vystřelil, jeho dělovka ale byla tečována a skončila mimo tři tyče. Aktivita domácích pokračovala, po dobrém centru Pourzitidise nepřesně hlavičkoval Fukala. V první půli se už nic jiného nestalo a poločas tak skončil bez branek.

I ve druhém poločase pokračovali Liberečtí v aktivitě a hezkých kombinacích. Do dobré šance se v 62. minutě dostal Žambůrek. Po Višinského přiťuknutí zakončoval svojí silnější levačkou, Mikulec jeho střelu vytěsnil na roh. Chvíli na to se pěknou kličkou předvedl Prebsl, pak přihrál Fukalovi, ale ten nedokázal přesně odcentrovat. Karafiátovu chybu na půlce mohl vystihnout střídající Frýdek, mladoboleslavský stoper však dokázal vše napravit.

Až v samém závěru jsme se nakonec dočkali branky. Po dlouhém Prebslově nákopu za obranu se sám na vápně zjevil Filip Horský, zpracoval si balón a střelou za Mikulcova záda rozjásal domácí fanoušky. Krátce na to už se pískal konec a Slovan tak slavil postup do čtvrtfinále po výhře 1:0.

„Byla to krásná akce. Skvělá přihrávka Prebsla a výborné řešení Horského. Už jsme tam chystali střídání, místo Varfolomojeva, který měl křeče, měl přijít Chaluš. Jenže padl ten gól,“ usmál se Kozel.

V neděli čeká Liberec domácí ligové utkání proti Českým Budějovicím. „To bude samozřejmě jiné utkání. Klukům jsem ale říkal, že je samozřejmě lepší vyhrát, než prohrát. Chtěli jsme navázat na poslední dva zápasy, hlavně z hlediska defenzivy. Dobře bráníme. Teď to nebylo zase tak dobré směrem dopředu, doufám, že se to v neděli zlepší,“ dodal.

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 90. + 1. Horský. R: S. Volek - J. Paták, M. Podaný. ŽK: Okoch - Suchomel, Sakala. Diváci: 1227

Liberec: Vliegen - Mikula, Prebsl, Pourzitidis - Fukala, Varfolomejev, Doumbia (46. Žambůrek), Višinský (84. Horský), Ghali (60. Červ) - Tupta (69. Frýdek), Rabušic (C) (60. Okoh)

Zdroj: fcslovanliberec.cz