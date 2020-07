Liberec začal aktivně. Malínský vysunul Rondiče, před kterým ale zasáhl Šeda. Celé vzrušení se nakonec ukázalo býti zbytečným, protože Rondič byl v ofsajdu. Dobrou šanci měl záhy Koscelník, jenž pálil z velkého vápna těsně vedle. Při další možnosti domácích se Šeda zapotil více, protože Mara prověřil jeho bdělost ránou z přímého kopu.

Boleslavský brankář si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl, protože musel zasahovat i proti Malínskému. Slovan měl nadále více ze hry, což demonstroval pěkným pokusem Beran. Na opačné straně hřiště zkusil své štěstí Budínský, Nguyen se za jeho střelou pouze ohlédl.

Zkraje druhé půle se do zakončení dostal Fulnek, jeho úmysl však Nguyen přečetl. V 62. minutě se poprvé měnilo skóre. Beran narýsoval pas do běhu Jakubu Peškovi, který udělal kličku vyběhnuvšímu Šedovi a poslal míč do prázdné branky.

Boleslav musela vrhnout síly do útoku. Fulnek ani Mašek ale neuspěli. Výhru Liberce mohl potvrdit Karafiát, jehož hlavičku zneškodnil Šeda. V 88. minutě se do vápna dostal Malínský, který v šestnáctce upadl a sudí Ardeléanu se šel podívat na monitor. Krátce nato ukázal na penaltový puntík a nabídnutou šanci proměnil Kamso Mara.

Závěr si už Slovan pohlídal a po výhře 2:0 nad Mladou Boleslaví si zahraje předkolo Evropské ligy.

FORTUNA:LIGA – kvalifikace o Evropskou ligu

FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)

Branky: 63. Pešek, 90. Mara z pen. Rozhodčí: Ardeléanu – Caletka, Hrabovský. ŽK: Koscelník, Malínský – Jiří Klíma, Tatajev. Diváci: 2 488.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Mara, Hromada (82. Černický) – Malinský (90+2. Fukala), Beran (77. Michal), Pešek (83. Ma. Zeman) – Rondić (90+2. Králíček). Trenér: Hoftych.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Mazuch (76. Wágner), Túlio – Janošek (46. Mašek), Tatajev – Ladra (68. Krobot), Budínský (C), Fulnek – Jiří Klíma (68. Douděra). Trenér: Weber.