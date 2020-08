Domácí se ujali vedení poměrně brzy. Už v 8. minutě napřáhl Ercan Kara a bombou z uctivé vzdálenosti překonal Knoblocha. Následně bylo pro Slovan ještě hůře. Na centr z přímého kopu si vyskočil Leo Greiml, který ťuknul míč do sítě.

Ve druhém poločase završil na konečných 3:0 pro Rapid Taxiarchis Fountas, který s pomocí tyče přelstil střídajícího brankáře Nguyena.

„My jsme takový zápas potřebovali, hrálo se na hlavním hřišti a chtěli jsme mít podmínky, jaké máme v české lize nebo v předkolech evropských pohárů. Bylo to pro nás super utkání, i když nás Rapid výsledkově i herně předčil. Bylo to logické, protože se jedná o mužstvo, které je delší dobu pohromadě a chystá se na 2. předkolo Ligy mistrů,“ řekl po skončení duelu trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Byla to pro nás parádní škola a máme k dispozici studijní materiál. Viděli jsme z naší strany mraky nedostatků, které nás posunou dál,“ věří liberecký kouč.

Kolik otazníků v sestavě budete tento týden řešit? „Nějaký základ máme, ale před zápasem v Olomouci budeme ještě řešit aktuální formu hráčů i to, jak nám zapadnou do systému, kterým bychom chtěli v Olomouci hrát. Je tady hodně nových hráčů, kteří si musí zvyknout na to, že každý má nějakou roli,“ ví Hoftych.

Na začátku loňské sezony se Slovan rozjížděl pomaleji. Může podobná situace nastat také letos? „Momentálně nejsme tým, kterým jsme byli před měsícem. Jsme mančaft, v němž polovina hráčů odešla a půlka nových fotbalistů přišla. Musíme začít od nuly. Největší chyba by byla, kdybychom si mysleli, že jsme stejně dobrý tým, kterým jsme byli před měsícem,“ nabádá Hoftych k tomu, že všichni musí začít od začátku.

„Každý z hráčů to musí pochopit, že momentálně to bude o těžké práci pro tým a musíme se odrazit doslova a do písmene od poctivosti. Není to teď o tom, že budeme hrát na parádu a na to, jací jsme fotbalisté. Svoji pozici si musíme získat a obhájit,“ uzavřel trenér Pavel Hoftych.

Rapid Vídeň – FC Slovan Liberec 3:0 (2:0)



Branky: 8. Kara, 19. Greiml, 58. Fountas. ŽK: Mosquera.



Liberec: Knobloch (46. Nguyen) – Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula (46. Fukala) – Pešek (56. Kosek), Hromada (46. Barac), Mara (74. Rondič), Mosquera (69. Šulc) – Matoušek (66. Černický) – Júsuf (39. Rabušic).