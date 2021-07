V Mnichově Hradišti se utkali s druholigovou Viktorií Žižkov a svěřenci trenéra Pavla Hoftycha si na úvod přípravy slušně zastříleli, když svého soupeře z Prahy smetli 5:0.

Po pěti minutách zahrál v pokutovém území rukou Chaluš a sudí odpískal penaltu. K ní se postavil Súkenník, ale Knobloch jeho úmysl zneškodnil. První branka padla ve 23. minutě, kdy po straně pláchl Rabušic, který našel Nečase, ten však sám před brankářem selhal. Celou situaci však ještě dohrál Imad Rondič, který odražený míč poslal do prázdné svatyně. Ještě do přestávky se Liberečtí prosadili podruhé. Nová posila Kranthove adresoval dlouhou přihrávku za obranu, kam si naběhl Marek Bína, který zakončil chladnokrevně.

Do druhého poločasu trenéři Slovanu změnili sestavu a své ovoce v podobě dalšího vstřeleného gólu to přineslo v 53. minutě. Po centru Fukaly nasměroval hrací předmět do vlastní kasy Michal Řezáč. S jídlem roste chuť a Severočeši toužili po dalších gólech. O chvíli později se uvolnil Matoušek a nastřelil tyč žižkovské brány. Ke slovu se pak dostala také Viktoria, jenomže Štěpánek na Vliegena nevyzrál. Poté vznikly v liberecké šestnáctce zmatky, čehož chtěl využít Zeman, ovšem Vliegen byl znovu proti.

Když neuspěli hosté, udeřilo na druhé straně. Michal oslovil svým centrem nikým nehlídaného Adamu Diamého, který hlavičkoval naprosto přesně.S blížícím se koncem zápasu se Slovan prosadil ještě jednou. Nečas přihrál na Adama Diamého, který překonal žižkovského gólmana i podruhé. Slovan tak na úvod přípravy vyhrál nad Viktorií Žižkov 5:0.

„První přípravný zápas, ve kterém padlo hodně branek. To nás samozřejmě potěšilo po týdnu těžké dřiny, který máme za sebou. Viktorka je druholigové zkušené mužstvo, ale našim hráčům se dařilo. Do zápasu dali hodně věcí, které jsme po nich chtěli, byly tam i hezké akce,“ pochvaloval si asistent trenéra Liberce Pavel Medynský.

„Prostřídali jsme všechny hráče, které máme momentálně k dispozici a všichni k tomu přistoupili zodpovědně. Samozřejmě ještě to není ideální, něco skřípe, ale je to ideální studijní materiál. Abychom se posouvali v té technicko-taktické stránce dále,“ dodal asistent Pavel Medynský.

FC Slovan Liberec – FK Viktoria Žižkov 5:0 (2:0)

Branky: 72. a 77. Diamé, 23. Rondič, 45. Bína, 53. Řezáč (vlastní).

Sestava Liberce v 1. poločase: Knobloch – Bína, Kranthove, Chaluš, Mikula – Nečas, Faško, Polyák, Matoušek – Rondić, Rabušic.

Sestava Liberce v 2. poločase: Vliegen – Fukala, Lehoczki, Purzitidis, Gembický – Matoušek (70. Bína), Havelka, Michal, Faško (70. Nečas) – Novotný, Diamé.

FK Viktoria Žižkov: Švenger – Svoboda (46. Řezáč), Březina, Opluštil, Muleme – Sixta (46. Skopec), Súkenník – Bazal, Richter, Nabiyev (46. Zeman) – Petrlák (46. Štěpánek).