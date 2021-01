Oba soupeři si v minulém kole vedli naprosto stejně. Liberec doma remizoval 1:1 s Bohemians Praha 1905, Brno uhrálo sympatickou remízu 1:1 v Mladé Boleslavi. Slovan je v tabulce na šestém místě s 22 body, Zbrojovka pak zaujímá 16. pozici s 10 body. Je jasné, že fotbalisté z jihu Moravy budou zřejmě bojovat o záchranu, zatímco Severočeši o evropské poháry.

„Čeká nás rozhodně těžší utkání, než bylo to sobotní. Liberec je silový, dobře organizovaný soupeř, může se opřít o vysoké, důrazné hráče. Víme, že před námi není rozhodně nijak jednoduchý úkol, ale půjdeme do utkání opět s maximálním odhodláním a s cílem bodovat,“ řekl trenér Brna Richard Dostálek.

„Nachystáme se, pojedeme do Brna, které má zkušené hráče. Přivedlo Pernicu. S Bohemkou jsme mohli jak vyhrát, tak i prohrát,“ uvedl kouč Liberce Pavel Hoftych.

Duel FC Zbrojovka Brno – FC Slovan Liberec začíná v pátek 22. ledna od 18 hodin před kamerami ČT Sport. Hlavním rozhodčím bude Petr Hocek, jeho asistenty pak Jakub Šimáček a Lucie Ratajová. Videorozhodčím bude Jan Machálek.