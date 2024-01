Liberečtí prvoligoví fotbalisté na konci prvního týdne tureckého soustředění odehráli v Beleku druhé přípravné utkání, s polským mužstvem Warta Poznaň remizovali 1:1.

Liberečtí fotbalisté remizovali na tureckém kempu s Poznaní 1:1. Foto: fcslovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Slovan byl od začátku aktivnější, do vedení ho dostal Penner. Ve druhé půli se po sporně proměněné penaltě skóre vyrovnalo.

„Dnes bych to zhodnotil na dvě části. První poločas snesl velmi dobrá měřítka, vedli jsme zaslouženě 1:0. Dozadu jsme hráli poctivě, soupeř neměl žádnou brankovou příležitost, my jsme jich měli daleko víc, akorát nám někdy chyběla kvalita ve finální přihrávce, nebo v zakončení. Druhý poločas jsme udělali chybu ze které byla penalta, byl to velice laciný gól. Závěr byl důrazný, hektický a rozkouskovaný, potom šla kvalita hry výrazně dolů,“ řekl Luboš Kozel, trenér FC Slovan Liberec.

Příprava v Turecku:

Liberec - Warta Poznaň 1:1 (1:0)

Branky: 41. Penner - 55. Vizinger. ŽK: Doumbia, Chaluš, Žambůrek - Żurawski.

Liberec: 1. poločas: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Pourzitidis - Penner, Varfolomejev, Doumbia, Preisler - Kok, Kulenović, Tupta. 2. poločas: Hasalík - Mikula (65. Fukala), Chaluš (75. Lehoczki), Prebsl - Penner (65. Ghali), Frýdek, Žambůrek, Preisler (65. Letenay) - Tupta (65. Višinský), Rabušic, Horský.