Sedmadvacetiletý reprezentant Jakub Pešek po třech letech mění angažmá. Z Liberce se přesouvá do Sparty. Rychlonohý záložník nejde do neznámého prostředí, protože v pražském klubu hrál už v mládežnických kategoriích a na podzim 2014 si v dresu Sparty zapsal ligový debut.

Ve Slovanu odehrál 92 ligových zápasů, v nichž vstřelil patnáct branek a přidal osm asistencí. Zkušenosti sbíral také v Evropské lize. Zajímavostí je, že proti Spartě skóroval v loňském finále domácího poháru a dokonce dvakrát v letošním jarním souboji.

„Když jsme Kubu Peška v létě 2018 přiváděli do Liberce, věřili jsme, že je to hráč s velkým potenciálem. Pak jsme viděli, že se stále zlepšuje a že to pro Slovan byl správný nákup. Kuba na sobě makal, postupem času se stal rozdílovým hráčem a nakonec se dostal i do reprezentace. Teď nás opouští a jde za novou výzvou. Přejeme mu do budoucna hodně úspěchů, jak ve fotbalové kariéře, tak v osobním životě,“ uvedl na webu Slovanu sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

„Když jsme si pro Kubu před třemi lety přijeli do Českých Budějovic, abychom ho odvezli na naše soustředění do Rakouska, připravila nám oběma jeho partnerka, a brzy už i manželka, Aneta svačinu na cestu. To se mi nikdy nestalo. Už tehdy bylo vidět, že je Péša v dobrých rukou,“ prozradil Koukal.

„Chtěl bych moc poděkovat celému klubu! Byly to pro mě krásné roky a na Slovan budu vzpomínat jen v nejlepším. Liberec mám v srdci a budu držet palce, aby byl Slovan stále úspěšný,“ vzkazuje Jakub Pešek.

U Nisy už nebude působit ani Jhon Mosquera, který jako volný hráč podepsal smlouvu s Vitkorií Plzeň. Mosquera přišel na sever Čech před začátkem sezony 2020/2021.

„Musím poděkovat Slovanu za šanci, kterou jsem dostal a za to, že jsem se mohl stát součástí této rodiny a nosit liberecký dres,“ uvedl na svém Instagramu Jhon Mosquera.

„Díky také za splnění snu si zahrát Evropskou ligu. Budu vám vždy přát to nejlepší a brzy na viděnou,“ dodal.

Vedení Slovanu sice nabídlo kolumbijskému fotbalistovi prodloužení kontraktu, ale Mosquera se rozhodl vydat jiným směrem. „Jhon k nám přicházel jako volný hráč před rokem a dohoda byla na sezonu. Dal si s vedením prostor na podpis prodloužení do konce sezony, rozhodl se ovšem nakonec pro nabídku Plzně. Bereme to tak, jak jsme to brali po loňském příchodu z Bohemky. Je to prostě fotbalový život,“ řekl k tomu trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Měli jsme zájem o jeho pokračování, ale respektujeme rozhodnutí. Děkujeme Jhonovi za odvedené služby a dobrou práci pro klub. Určitě se s ním dobře spolupracovalo, jde o výborného kluka. Přejeme mu hodně štěstí v další kariéře,“ doplnil Hoftych.

Mosquera zapsal v dresu Slovanu 29 ligových utkání, osm zápasů v pohárové Evropě a jeden duel v domácím poháru MOL Cupu.