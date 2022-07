"Musíme se soustředit vždy na nejbližší zápas, abychom se dostali do stavu, že jsme relativně psychicky v klidu a nemuseli řešit věci, které jsme řešili vloni na podzim. Pak věřím, že mužstvo má kvalitu na to, abychom hráli i o první skupinu, když to půjde. Když ne, tak se určitě chceme pohybovat minimálně ve středu tabulky, v té prostřední skupině," řekl Kozel na tiskové konferenci.

"Byl bych rád, abychom začali sezonu lépe než v minulém roce. Když jsme se dostali z toho nejhoršího, ukázalo se, že jsme schopni se pohybovat na příčkách, kde je to všem příjemnější. Jde hodně o ten začátek a pak uvidíme," prohlásil defenzivní univerzál Theodor Gebre Selassie.

Pětatřicetiletý bývalý český reprezentant bude novým kapitánem místo obránce Jana Mikuly. "Impulz vzešel ode mě, ne proto, že bychom nebyli spokojení s Honzou Mikulou, to vůbec. Ale Honza byl kapitánem, ještě než jsem přišel, sezona se nějak v tomhle doběhla. Mužstvo, které je tady, je přibližně ze 70 procent jiné, než tu bylo vloni nebo předloni. Na soustředění v Rakousku jsme zorganizovali volbu kapitána. Já zastávám názor, že kapitánem by měl být ten, koho chce mužstvo, jak to cítí. Proběhlo hlasování a vzešel z toho těsně vítězně Theo," přiblížil Kozel.

Už v Brémách byl Gebre Selassie zástupcem kapitána. "Už v minulé sezoně jsem cítil větší zodpovědnost. Tlak byl už předtím jasně daný těmi zkušenostmi a tím, že jsem tu nejstarší hráč. Tímto se vše pouze potvrdilo. Těším se na to," řekl Gebre Selassie.

Liberec jako obvykle potkala poměrně výrazná obměna kádru. Oproti minulé sezoně skončili brankář Milan Knobloch a hráči Denis Alijagič, Michal Faško, Filip Havelka, Júsuf Hilál, Martin Koscelník, Miroslav Stoch, Lukáš Štetina, Christ Tiéhi a Lubomír Tupta.

Severočeši naopak přivedli Dominika Preislera, Micka van Burena, Matyáše Kozáka, Lukáše Červa, Maksyma Talovjerova, Ivana Varfolomejeva, navrátilce z hostování Kamsa Maru s Dominikem Gembickým a naposledy se jim povedlo dotáhnout brankáře Stejskala ze Slavie. Administrativní záležitosti pak ještě klub řeší u Jana Matouška, jenž na severu Čech hostoval z Edenu už v minulé sezoně.

"Jsem spokojený s tím, že se nám povedlo v poslední době přivést tři hráče. Jediný post, který cítíme, že je možná trochu oslaben, je post defenzivní záložníka po odchodu Tiéhiho. Vrátil se Mara, může tam hrát Červ. Uvidíme, jak se ten post vyřeší. Jinak má mužstvo na všech pozicích konkurenci," uvedl Kozel.

Jeho svěřenci odehráli v přípravě devět utkání a připsali si v nich dvě porážky.