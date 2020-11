Slovanu se nepovedl poslední ligový duel, v rámci Podještědského derby podlehl na stadionu U Nisy Jablonci 1:3 a v tabulce FORTUNA:LIGY klesl na šesté místo. Dosud nasbíral třináct bodů. Hráči Liberce se navíc museli obejít bez hlavního trenéra Pavla Hoftycha, který se vyrovnával s úmrtím v rodině.

Hoffenheimu se v německé Bundeslize dařilo naposledy o něco málo více, protože doma uhrál remízu 3:3 se Stuttgartem. V tabulce je Hoffenheim na dvanácté pozici, když z osmi utkání vytěžil osm bodů.

Severočeši se do základní skupiny Evropské ligy probojovali přes Riteriai, FCSB a APOEL. Ve skupině nejprve porazili Gent 1:0, ale poté inkasovali dva debakly. S Crvenou zvezdou prohráli 1:5 a s Hoffenheimem dokonce 0:5. V tabulce jsou na třetí příčce se třemi body na kontě.

Hoffenheim je zatím v Evropě stoprocentní. Ze tří odehraných duelů neztratil ani bod, když si postupně poradil s Crvenou zvezdou 2:0, s Gentem 4:1 a s Libercem 5:0. Je tak lídrem tabulky skupiny L.

„Na zápas se těšíme. Ten první byl taková trochu beznaděj, když jsme tam jeli. Byla to škola pro některé hráče,“ ohlédl se trenér Slovanu Pavel Hoftych za předchozím střetnutím s Hoffenheimem. „Sice hrajeme doma, ale bude to bez fanoušků, což je obrovská škoda,“ lituje kouč Hoftych.

Co pro vás osobně znamená konfrontace s německým fotbalem? „Já bych to asi nebral ani tak za mě. Jsme Slovan Liberec. Podařilo se nám skvěle dohrát loňskou sezonu a přes kvalifikaci se prokousat do základní skupiny Evropské ligy. Máme možnost se popasovat se špičkovým německým týmem, takže pro nás všechny je to obrovská škola. Hlavně jsme rádi, že Slovan Liberec hraje skupinu Evropské ligy,“ odvětil Hoftych, který zároveň odpověděl na otázku, co může Liberci přinést úspěch.

„Musí to být shoda okolností. Není to jen o nás, že bychom dokázali soupeře přehrát. Je to o tom, že my musíme mít den, musíme být nachystaní a využít toho, že hřiště už je takové měkčí. Chtělo by to být agresivnější, než jsme byli v zápase s Jabloncem,“ nabízí možný recept na dobrý výsledek.

„Kvalita ve všech činnostech je samozřejmě na soupeřova straně,“ dodal Hoftych. Máte vůbec nějaké zprávy z tábora Hoffenheimu o zdravotním stavu hráčů? Německý celek nedávno rovněž postihl koronavirus. „Víme, že byli v karanténě. V posledním bundesligovém utkání jim ale dost hráčů už hrálo. Mohou tam být nějaké absence, ale nemyslím si, že budou zásadní. Tým má pětadvacetičlenný kádr, každý z hráčů má špičkovou kvalitu, takže nečekáme žádnou zásadní změnu v pojetí hry.“

„Jsou to Němci, takže nehrozí ani žádné podcenění z jejich strany. Víme, že nespí v Liberci, ale zůstávají v Drážďanech a přejíždějí sem až v den utkání. Chystáme se na špičkového bundesligového soupeře,“ doplnil Hoftych.

Nebudete mít s ohledem na první vzájemné střetnutí až moc velký respekt k soupeři? „Respekt k soupeři patří. Jedná se o výborné mužstvo, které má rychlé protiútoky. Je zdrcující, když jim necháte prostor na brejky. Má vynikající průnikové přihrávky a skvělé individuality. Navíc je výborný v presinku po ztrátě balonu. My musíme hrát s určitým taktickým záměrem. Jsme rádi, že máme v sestavě rychlejší křídelníky, jakými jsou Pešek, Mosquera a Matoušek,“ zakončil Hoftych.

Duel FC Slovan Liberec – TSG 1899 Hoffenheim začíná ve čtvrtek 26. listopadu od 18.55 hodin. Přímý přenos bude vysílat televizní stanice Nova Sport 2. Textový přenos bude na www.onlajny.com.