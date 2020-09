Na začátku týdne proběhl los 2. předkola Evropské ligy, který libereckým fotbalistům přisoudil soupeře z Litvy FK Riteriai. Nyní už je i jasné, kdy a kde se utkání uskuteční.

Evropská liga UEFA. | Foto: FK Jablonec

Duel proběhne 17. září od 18 hodin na národním stadionu ve Vilniusu. Tým by měl od litevských úřadů dostat výjimku, aby mohl vycestovat do Litvy. Pokud by Liberec postoupil do 3. předkola, tak by narazil na lepšího z dvojice Bačka Topola (Srbsko) – FCSB (Rumunsko). Jisté je, že by Slovan hrál opět venku.