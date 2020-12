Gentu se v domácí soutěži Jupiler League moc nedaří. Naposledy doma prohrál s Waregemem 0:3. V tabulce je až jedenáctý s šestnácti body. Na evropské půdě je to ještě horší. Belgičané dosud odehráli čtyři zápasy a nezískali ani bod. Jsou tak poslední v tabulce. Přitom před prvním střetnutím s Libercem se kasali, že si pod Ještěd jedou pro tři body.

Hráči Slovanu hráli poslední ligový mač proti Jablonci, kdy prohráli 1:3. Partie s Baníkem totiž byla odložena kvůli výskytu koronaviru v kádru ostravského celku. Liberci patří v tabulce FORTUNA:LIGY až devátá pozice se ziskem třinácti bodů.

Co se týče Evropské ligy, tak si svěřenci trenéra Pavla Hoftycha poradili se třemi soupeři v předkole a do základní skupiny vstoupili výhrou nad Gentem.

Od té doby ale nasbírali hned tři porážky za sebou a v tabulce jsou třetí se třemi body. Liberec sice ještě má matematickou šanci postoupit, ale to by musel dvakrát vyhrát a ještě spoléhat na zaváhání Crvene zvezdy.

Jak Slovan využil víkendovou pauzu před soubojem s Gentem? „Po utkání s Hoffenheimem jsme měli v pátek trénink. Sobota byla volná a od neděle trénujeme. Nejprve se jednalo o zátěžové tréninky a potom přišla na řadu taktika na soupeře,“ přiblížil dění posledních dnů trenér Pavel Hoftych.

Jeho svěřence nesužuje žádná nemoc. „Momentálně se dá říct, že máme kompletní tým. Trénovali jsme v plném počtu. Někteří kluci ještě mají nějaké resty, ale i podle fyzických dat už se blížíme tomu, co bychom mít chtěli,“ přiznal Hoftych.

Má nějaké informace z tábora Gentu ohledně jejich zdravotního stavu? „Víme, že poslední zápas doma prohráli 0:3, což pro ně není v jejich situaci ideální. Co se týče hráčů, tak kádr známe i způsob hry. Nezjišťujeme až tolik jednotlivce, protože den před utkáním může být všechno jinak, takže vycházíme z toho, že o kádru a hráčích máme informací dostatek. Uvidíme na místě,“ odvětil Hoftych, který přidal i charakteristiku Gentu.

„Mají výbornou křídelní hru, hrají slušně jeden na jednoho. Disponují rychlým přechodem do útoku. Mají dobré individuality v útoku jako třeba Jaremčuka. Jedná se o velmi dobré mužstvo, které aktuálně neprožívá povedený podzim, protože v Evropě už je ze hry o postup a v domácí lize není tam, kde byl loni. Přesto ale mají kvalitní fotbalisty a proti Crvene zvezdě si vytvořili i více šancí,“ vyjmenoval kouč Hoftych.

Před zápasem v Liberci lodivod Gentu vystupoval sebevědomě, že si nepřipouštěl jakékoliv zaváhání. Může toto být součástí motivace libereckých hráčů? „My jsme toho tenkrát využili jen tak lehce. Všichni jsme si to četli, ale já jejich trenérovi celkem i rozumím. Když sejdete schody a přijdete na útulný stadion, tak pro někoho může být hodně malý. Pro nás bylo důležité, že jsme je porazili. Oni taky neočekávají, že budou ve skupině bez bodu. Chceme se porvat o to, abychom po posledním kole skončili před nimi na třetím místě,“ velí Hoftych.

Liberec bude hrát v Gentu o udržení teoretické naděje na postup. „Mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím, protože vycházíme z nějakého stylu hry a z toho, co soupeř nemá úplně rád. Víme, že chceme být poctiví dozadu a trestat soupeřovy chyby. Minulý vzájemný zápas byl celý o týmovém pojetí,“ uzavřel Hoftych.

Duel KAA Gent – FC Slovan Liberec začíná ve čtvrtek 3. prosince od 18.55 hodin. Přímý přenos na Nova Sport 2.