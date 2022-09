„Řekl bych že vstup se nám povedl, dali jsme gól, pak nás ale Bohemka zatlačila především standardními situacemi. Povedlo se nám ale ubránit, postupem času jsme to vyrovnali a na začátku druhé půle jsme dali druhý gól, což Bohemku srazilo dolů,“ hodnotil liberecký kouč Luboš Kozel. „Pak bych si ale představoval, že přidáme ještě minimálně jeden z těch šancí, které jsme měli do otevřené obrany. I tak to jsou pro nás ale cenné tři body a jsem rád, že jsme to zvládli.“

Severočechy nasměrovaly za výhrou trefy Matěje Valenty a Lukáše Červa, jimiž hostující tým prakticky otevřel oba poločasy. „Snažíme se na hráče apelovat aby do toho vstoupili dobře a aktivně, což je cesta k úspěchu. Většinou když něco zaspíte a pak to honíte, tak už vám to štěstí zpátky nevrátí,“ prozradil Kozel.

Vrásky mu ale přidělal první jmenovaný, který byl 20 minut před koncem vyloučen, krátce předtím navíc Liberečtí přišli i o Christiána Frýdka, jehož zranil skluzem Ondřej Petrák, který musel také předčasně pod sprchy. „Víc se ukáže až po nějakém vyšetření, ale jedná se o kotník. Je to škoda, protože je to jeden z našich nejlepších hráčů a pokud by nám chyběl, bylo by to určitě citelné oslabení,“ zalitoval kouč týmu, který poskočil už na třetí příčku.

Fotbal, FORTUNA:LIGA, 8. kolo:

Bohemians Praha - FC Slovan Liberec 0:2 (0:1)

Branky: 2. Valenta, 47. Červ.

Rozhodčí: Orel - Vlček, Ratajová. ŽK: 2:0. ČK: 1:1 (70. Petrák - 72. Valenta). Diváci: 4 411.

Bohemians Praha 1905: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – M. Dostál, Jánoš (46. Drchal), Jindřišek (C) (46. Petrák), Květ (62. Hála), Kovařík (62. Beran) – Hronek – Puškáč (79. Mužík).

FC Slovan Liberec: Vliegen – Gebre Selassie (C), Plechatý, Prebsl – Mikula, Červ (85. Mara), Valenta, Preisler (85. Fukala) – Frýdek (70. Višinský), Matoušek II (77. Rondić) – Van Buren (85. Purzitidis).