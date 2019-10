V dohrávce 11. kola fotbalové FORTUNA:LIGY se liberecký Slovan utkal s Českými Budějovicemi a před zápasem byl v roli mírného favorita. U Nisy se nakonec strhla zajímavá přestřelka, z níž vítězně vyšli Liberečtí, kteří zdolali České Budějovice 4:2.

Liberecký Matěj Chaluš (v modrém) uniká Michaelu Rabušicovi. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Duel zhodnotil liberecký záložník Roman Potočný následovně. „Začali jsme suprově, ale pak jsme měli šílenou pětiminutovku, v níž jsme nikdo nevěřil, co se děje. Naštěstí jsme ale stihli do poločasu vyrovnat a druhá půle byla v naší režii. Pro diváky to bylo super utkání a je jen škoda, že jich nepřišlo víc,“ litoval nízké návštěvy Potočný.