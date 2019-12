Duel na Hané zhodnotil na pozápasové tiskové konferenci trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.

Jak byste zhodnotil prohrané střetnutí s Olomoucí?

Myslím si, že začátek utkání byl ospalý a oťukávací z obou dvou stran. V 15. minutě jsme inkasovali branku, po níž jsme začali hrát. Domnívám se, že po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme i více šancí, které jsme bohužel neproměnili. Minulý týden jsme si zastříleli, tentokrát nám to do branky nepadalo, i přes to, že jsme si vypracovali dost šancí. Snažili jsme se s průběhem utkání něco udělat. Pořád jsme věřili, že můžeme vyhrát. Olomouc má totiž problémy s tím, že když jde do vedení, tak ho málokdy dokáže udržet. Bohužel jsme vyhrát nedokázali a přišli jsme o body, které jsme mohli mít.

Petar Musa se ocitl třikrát za obranou domácích. Vyčítáte mu, že si v koncovce nepočínal lépe?

Petar určitě neměl svůj den, protože jinak tyhle šance on proměňuje. Myslím si, že v první příležitosti v úvodním poločase měl jít dál do vápna, protože stopeři Sigmy nejsou žádní rychlíci. Sice se dobře dostal do šance, ale nevyužil ji optimálně.

Co bylo hlavní příčinou toho, že jste neuspěli? Byla to produktivita?

Byla to vyloženě produktivita. Ještě při přípravě jsme se bavili, že momentálně nám to střílí při zápasech, ale i při tréninku. Hráči útočné akce zakončují kvalitně. Proti Olomouci nám to tam ale nepadlo, takže jednoznačně příčinou toho, proč jsme nebodovali, je naše nulová produktivita, přestože jsme šancí měli víc než domácí. Oni gól dali, my ne.

Je pro vás Olomouc nešťastným soupeřem, protože dvakrát jste s ní prohráli 0:1, přičemž ani jednou porážka být nemusela?

Těžko na to něco říct. Někdy máte s někým štěstí, někdy ne. Olomouc vyhrála.

Na lavičku Sigmy se nemohl postavit trenér Látal. Jak velký problém to je pro trenéra, když nemůže vést svůj tým?

Ještě před zápasem můžeme do kabiny udělat přípravu a všechno s ní spojené. Pokud máte realizační tým, se kterým pracujete, v dobrém složení, jako že on se s Jirkou Nečkem zná roky a to samé já s Pavlem Medynským a Mírou Holeňákem, tak si myslím, že to není až takový problém. Víte, co po nich chcete, jak jsou dělané tréninky a co chcete hrát. Máte připravené střídání dopředu. Pokud v daném zápase nenastane nějaká situace, kterou opravdu nečekáte, například, že vám vyloučí hráče, což je na reakci složitější. Jinak si myslím, že se to dá zvládnout. Bylo by to asi lepší, kdyby kouč mohl mít model ragby, tak by byla celá situace jednodušší. Na tribuně jsou to větší nervy než na lavičce.

Olomouc řešila během týdne nějaké kauzy. Chtěli jste využít její případné psychické nepohody?

Pro nás to nebylo žádné téma. Všichni věděli, že Sigma řeší nějaké svoje věci. Vzhledem k tomu, že se nejedná o náš klub, tak nás to nezajímalo. Nikdy nevíte, co to v daném klubu udělá. Jestli se mužstvo naopak semkne, nebo ho kauza rozhodí. Tímhle jsme se ale nechtěli zabývat a soustředili jsme se na sebe.

Překvapilo vás s ohledem na to, že Radoslava Látala moc dobře znáte, že k něčemu takovému došlo?

Nechtěl bych to komentovat. Je to jejich záležitost. My naštěstí takové problémy neřešíme. Vím ale, že je to vždycky nepříjemné, když něco unikne do médií. Co se řekne v kabině, by tam mělo také zůstat.