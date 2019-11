Na pozápasové tiskové konferenci se k celé záležitosti vrátil sám faulovaný Tomáš Malinský. Jak jste viděl inkriminovaný moment, kdy vás Roman Hubník fauloval a měl dostat druhou žlutou kartu?

„Přesně tak, jak říkáte. To měla být jasně druhá žlutá karta. Bohužel se nám tady dost často stává, že podobné momenty jsou oceněné tak, jak jsou oceněné. I když v tomto případě spíš neoceněné,“ posteskl si Malinský.

„Rozhodčí kolem toho probíhá, má to jako na talíři. Nevím, co k tomu jiného říct. Není mi moc do zpěvu. Když to pak člověk vidí zpomaleně na videu…“(ironicky se usměje).

Jak se pak hledá motivace po těchto momentech? „Motivace je vždycky, protože hrajete v Plzni a chcete se ukázat. Mají tady krásný stadion a chodí sem vysoká návštěva. Nechci říkat, že zápas zlomilo vyloučení, ale byl to velký zásah,“ je si vědom oslabení Malinský.

„Když v Plzni hrajete v desíti, tak o to je to ještě těžší. Musíte si sáhnout výkonnostně až úplně na dno. Po vyloučení jsme měli nějaké náznaky šancí. Já už byl ve sprše, když jsme údajně šli dva sami na brankáře a vyřešili jsme to tak, jak jsme to vyřešili,“ smutnil Malinský.

„Plzeň vedla o dvě branky a pak si náskok ještě pojistila. Zaslouženě vyhrála. Můžeme hrát my v přesile, ale vlastně nakonec hrajeme v oslabení. Takhle to tady prostě funguje. Co k tomu říct.“

„Roman (Hubník) tam byl pozdě. Jednoznačně si myslím, že měl jít ven. Za minutu jde ven náš Baluta,“ nechápal trenér Liberce Pavel Hoftych.

Také fanoušky libereckého Slovanu nenechalo vyloučení Baluty, respektive nevyloučení Hubníka chladnými. „Český fotbal je prohnilý. Kapříci i letos našli své teplé místečko,“ napsal jeden z příznivců pod příspěvek na oficiální facebookové stránce klubu.

Diváci rovněž žádají vedení libereckého klubu, aby konečně podalo protest proti výkonu rozhodčích. „Dotaz na vedení Slovanu, potažmo pana majitele. Budete opět mlčet a nechávat nadále poškozovat náš Slovan, nebo podáte konečně oficiální protest?“

Další fanoušek se pozastavuje nad důvěryhodností projektu VAR. „Tohle mohl být úplně jiný zápas. Nechápu to. Jasná žlutá. Navíc, když je tam VAR,“ kroutil hlavou.

„Pan rozhodčí nás pěkně zaříznul,“ má jasno příznivec modrobílých barev.

Jedno je jisté. Ať už vedení libereckého Slovanu podá oficiální protest nebo ne, ať už bude sudí Proske potrestán či nebude, musí se změnit celá koncepce týkající se rozhodčích a jejich vedení.

Dokud nebudou český fotbal vést kompetentní lidé na všech postech, budou víkend co víkend fanouškům naskakovat myšlenky, že kapříci znovu připluli.