Ohledně odchodu Romana Potočného se spekulovalo delší dobu. V létě mu totiž pod Ještědem končila smlouva, a tak byl hráčem, jehož jméno se s možným přestupem skloňovalo nejvíce. Teď je vše oficiální.

Potočný po třech letech opouští Slovan a své další fotbalové kroky spojí s Baníkem Ostrava.

Fotbalista přezdívaný Poty přišel do Liberce z Teplic v lednu 2017 a za tu dobu si připsal 86 ligových zápasů, v nichž dokázal vstřelit 21 branek. V dosavadním průběhu letošního ročníku rozvlnil síť za soupeřovými brankáři hned devětkrát.

„Na Liberec mám hezké vzpomínky. Dva týdny poté, co jsem přestoupil do Slovanu, se mi narodil syn… To angažmá mi dalo hodně, protože tři roky jsou dlouhá doba a každá sezóna měla něco do sebe,“ vzpomíná Potočný na předchozí tři roky.

„Myslím, že kdyby po podzimní části sezóny 2017/18 neodešel pan Trpišovský s Nezmičem, tak bychom v té další podle mě určitě hráli Evropu, což byla velká škoda, protože k Liberci prostě poháry patří,“ je přesvědčen dnes už ostravský záložník.

Kdyby měl vybrat nejlepší moment v dresu Slovanu, jaký by to byl? „Ten se těžko vybírá, ale teď na podzim jsem poprvé v lize porazil Spartu a na to určitě nikdy nezapomenu, nebo když jsme Slavii ukončili 36zápasou šňůru a v Edenu jsme je porazili, to byla taky nádhera,“ říká v reminiscenci na duely s pražskými S.

Jaký byl důvod jeho odchodu k Baníku? „V Liberci jsem byl moc rád, ale po téhle půlsezóně, kdy jsem dal devět gólů, jsem cítil, že se chci posunout, protože už by ta šance nemusela přijít. Baník o mě projevil velký zájem a mě lákala nová výzva.“

Co by vzkázal libereckým hráčům? „Troufnu si říct, že to nebyli jen spoluhráči, byli jsme fakt skvělá parta kamarádů. Chtěl bych jim popřát jen to nejlepší, protože jsme toho spolu fakt moc zažili a nikdy na to nezapomenu,“ posílá do liberecké kabiny.

Podle svých slov bude počínání Slovanu i nadále pečlivě sledovat. „Samozřejmě budu Liberec furt bedlivě sledovat, protože se mi zaryl pod kůži. Přeji mu jen to nejlepší do dalších let a moc mu děkuju za krásné tři roky,“ uzavřel Potočný.

Co na odchod Romana Potočného řekl trenér Slovanu Pavel Hoftych? „Roman měl mimořádný podzim a nyní se chtěl posunout dál. Klub mu to půl roku před vypršením smlouvy po jednání s Baníkem nakonec umožnil.“

Hoftych si zároveň uvědomuje, že s Potočným odešlo devět podzimních branek. „Nahradit jeho podzimních devět gólů nebude jednoduché a bude se o to muset postarat celé mužstvo. Věděli jsme, že k jeho odchodu může dojít, mluvilo se o tom delší dobu a teď je to realita. Jsme na to připraven,“ předesílá Hoftych.

Kdo by mohl Potočného nahradit? „Na podzim se do hry tolik nedostával Pešek, teď se určitě přiblíží základu. Na krajích máme i další alternativy, na podzim měl výbornou formu Malinský, momentálně tam zkoušíme i Kuchtu, může tam hrát i Koscelník, máme i další mladé hráče,“ přestavuje Hoftych možné varianty náhrady.

„Věřím, že to zvládneme a Romanovi přejeme hodně štěstí v novém klubu, až na 30. kolo, kdy budeme hrát proti sobě,“ dodal Hoftych.

Liberecký lodivod nebude moci na jaře využít služeb Petara Musy, jehož si stáhla Slavia zpět do svého kádru. Chorvatský útočník nastoupil do 27 ligových utkání a na podzim vstřelil sedm branek. Dva nejlepší střelci z kádru Slovanu jsou pryč.

„Spolu s Potočným nám odešlo šestnáct podzimních gólů. Bereme to jako realitu. Musa na podzim hrál dobře, takže to hrozilo. Je to pro něj odměna za dobrou práci jeho i celého týmu. Přejeme mu hodně štěstí v další kariéře,“ pronesl na adresu Musy Pavel Hoftych.

Co tyto dva odchody znamenají pro libereckou ofenzivu? „V tuto chvíli máme do útoku k dispozici dobře trénující Rondiće a Kuchtu. Do začátku jarní části sezóny ještě zbývají skoro tři týdny, tak věřím, že na ty dva odchody ještě zareagujeme nějakým příchodem,“ uzavřel Hoftych.

Liberec začíná jaro soubojem se Spartou.