Šance na Evropu ale stále žije. Severočeši už však nemají situaci ve vlastních rukách, protože potřebují pomoc ze strany Opavy. V první řadě ale Slovan musí bezpodmínečně doma skolit Sigmu Olomouc a zároveň doufat, že Plzeň nebude bodovat v již sestupující Opavě. Zezadu navíc ještě číhají sedmé Pardubice.

Jak byste zhodnotil bezbrankový zápas se Zlínem?

Hned na začátku měl soupeř dvě šance, při kterých nás podržel brankář. Bylo to bojovné utkání na obou dvou stranách, které bylo ovlivněné tím, že se před zápasem prohnala bouřka a terén byl pak těžší. Shrnul bych to tak, že se v průběhu celého duelu obě mužstva rvala o to, zda dokáže soupeře přetlačit. Chyběla nám ale kvalita v koncovce. My měli asi největší šanci v závěru Peškem, který podobné obstřely umí. Soupeř měl zase brejky v době, kdy jsme hráli vabank. Chtěli jsme zde zkusit vyhrát, nakonec z toho byla remíza, která odpovídá průběhu.

Vaše šance na účast v pohárové Evropě je po remíze se Zlínem minimální?

V jednu chvíli jsme se dotáhli do vršku tabulky, ale v posledních zápasech jsme už tolik nebodovali. Hrajeme ještě poslední utkání, ale vzhledem k tomu, že Plzeň hraje s Opavou, tak šance je minimální. I v loňské sezoně jsme to tak měli, že dokud příležitost žije, tak se o ni budeme rvát. Škoda, že jsme nedokázali ve Zlíně zvítězit, ale kvalita nám na výhru chyběla.

Proč nehrál Michael Rabušic?

Rambo má zranění kotníku z minulého zápasu a Martin Koscelník má z tréninku natažený postranní vaz. Oba dva nám proti Zlínu chyběli. Bylo cítit, že i v útoku, kde jsme si chtěli pomoct, nám chyběla možnost reagovat. Imad Rondič souboje nevyhrával a tolik se mu nedařilo.

Překvapilo vás, že Zlín šel do zápasu s velkým úsilím, ačkoliv mu už o nic nešlo?

Mají nového trenéra a každý se rve o místo. Mě spíš překvapuje, že Zlín, který má podle mě velmi kvalitní mužstvo a šikovné hráče, tak se mu opakovaně na jaře nedaří. Když jsem viděl při rozcvičce hráče Zlína, což jsou všichni dobří fotbalisté, tak je spíš pro mě překvapení, proč se tomu mužstvu tak nedaří. Proti nám ale hrál Fastav velmi dobře a urputně.

Bylo pro vaše jaro klíčové utkání na Slovácku?

Nebudu hodnotit jen zápasy, které nám výsledkově nevyšly, jako třeba Slovácko nebo teď Zlín. Zase na druhou stranu jsme odehráli hodně klání, která jsme dokázali vyhrát nečekaně jako například v Plzni. Řekl bych, že nakonec klíčovým momentem byl únik Jakuba Peška v duelu se Spartou. Kdyby šanci proměnil, vedli bychom 3:0 a závěr ligy by možná vypadal jinak. Na Slovácku, které nám odskočilo, to bylo také velmi důležité střetnutí. Slovácko ale hraje dobře a zaslouží si být tam, kde momentálně je. Beru, že máme více bodů než vloni, ale konkurence je lepší.

Ke gólu jste neměli daleko. Při které situaci jste byli nejblíže?

Z mého pohledu byla největší šance, kterou měl Pešek v závěru. Podobné situace umí vyřešit obstřelem brankáře. Směr jeho střely byl dobrý, výška byla bohužel špatná.

Hned na začátku vás zákrokem podržel gólman Knobloch. Co říkáte na výkon celé defenzivy?

I přes značné množství odchodů máme defenzivu výbornou včetně dvou skvělých brankářů Filipa Nguyena a Milana Knoblocha. Oba chytají stabilně. Musíme pochválit i stoperskou dvojici Chaluše s Karafiátem, kteří si velmi dobře poradili s Poznarem, který je velmi dobrý fotbalista. Také oba krajní beci Mikula a Fukala podali kvalitní výkony. Do obrany jsme pracovali dobře, v ofenzivě nám chyběla větší kvalita.

Na utkání se Zlínem se dostala asi desítka libereckých fanoušků. Hráči jim po zápase šli poděkovat. Co byste k tomu řekl vy?

Obecně jsem rád, že lidi můžou chodit na fotbaly povzbuzovat a užívat si výjezdů. Děkuju všem fanouškům, kteří sem přijeli. Zároveň děkuju i domácím příznivcům, protože jsem tady roky působil.