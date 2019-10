Hodně aktivní byl v utkání záložník Slovanu Tomáš Malinský. „Každé pohárový duel je těžký. Byli jsme rádi, že jsme ho mohli hrát doma, protože domácí prostředí každému týmu pomůže. Myslím si, že jsme po celý zápas byli lepším týmem. Táhli jsme za delší konec a zaslouženě jsme vyhráli. Postupujeme a čeká nás další kolo,“ řekl spokojeně Malinský.

Co jste si říkali, když jste ve druhém dějství trefili třikrát brankovou konstrukci? „Mě to mrzí, protože každého hráče vyzdvihují čísla, góly a asistence. V poslední době jsme trefili nějaké tyče. Nakonec jsme ale rádi, že jsme to proti Teplicím zvládli a postoupili do dalšího,“ pronesl zklamaným hlasem Malinský.

„Víme, že se nám proti Teplicím tady moc nedaří a jsme rádi, že jsme tu sérii zlomili. Musím opět zdůraznit, že se domnívám, že jsme byli po celé utkání lepším týmem,“ je přesvědčen Malinský.

Změnilo se něco během přestávky před druhým poločasem? „Řekli jsme si, že musíme pokračovat v tom nasazení. Působit na hřišti jako tým, presovat, a to se ukázalo jako správný recept. Z toho vyústily dvě branky,“ prozradil Malinský, jaká slova padala v kabině mezi oběma poločasy.

Liberec vyhrál v ligovém střetnutí v Boleslavi a v poháru přetlačil Teplice. Jak moc mohou dvě výhry povzbudit do dalších zápasů? „Určitě nás to povzbudí. O víkendu nás čeká Příbram. Nám nezbývá nic jiného, než výkon proti Teplicím potvrdit a připsat si další tři body v tabulce. Nějaké body jsme poztráceli a doma si to nemůžeme dovolit,“ uzavřel Malinský.

Nulu proti Teplicím vychytal Milan Knobloch. „Hosté měli pár nepříjemných situací. V první půli byly z jejich strany dvě nepříjemné střely a jinak hrozily víceméně ze standardních situací, ať už z rohu nebo ze strany. Hlavně z levé strany, kdy kopal Mareš, byly míče hodně nebezpečné,“ ohlédl se za pohárovým kláním liberecký brankář Knobloch.

„První poločas byl vyrovnaný. My jsme měli nějaké šance a Teplice taky. Ve druhém dějství herně a na počet šancí jsme byli určitě lepší. Petar Musa trefil tyčku a břevno. Roman Potočný také nastřelil tyč. Kluci hráli opravdu velmi dobře a soupeře přimáčkli. Bylo to jenom o tom, abychom nějakou šanci proměnili, a to se nakonec podařilo,“ kvituje Knobloch.

Co Knoblochovi běželo hlavou, když viděl, jak jeho spoluhráči trefují tyčky? „Je to velmi nepříjemné, protože takové zápasy pak končí remízou nebo někdy i porážkou. Proti Teplicím k tomu moc nechybělo. Tomáš Malinský navíc chytil gól na brankové čáře, kdy už balon letěl do odkryté brány. Naštěstí pro nás jej ale zastavil a díky tomu nebylo prodloužení,“ usmíval se Knobloch.

„Chtěli jsme postoupit do jarních bojů a v poháru se objevit i v příštím kalendářním roce,“ uzavřel Knobloch.