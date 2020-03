Není to jednoduchá situace. Vláda ČR přijala taková opatření, v rámci kterých uzavřela téměř všechna sportoviště. Fotbalisté A-týmu libereckého Slovanu sice pokračují v tréninkovém procesu, ale hráči od béčka až po školičky mají volno. „Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí,“ říká ředitel akademie Petr Silovský. Své si k tomu řekl také trenér áčka Pavel Hoftych.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych udílí pokyny svým svěřencům v utkání s Bohemians Praha 1905. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Máte za sebou hektický týden plný nejistoty. Jak jste ho prožíval s týmem? „Byl to takový zvláštní týden. My jsme udělali dobrou práci, protože se nám výborně povedly naše zápasy. Těšili jsme se na utkání v Teplicích, ale bohužel se nemohlo odehrát kvůli špatnému terénu. To nás zamrzelo,“ pokrčil rameny trenér Slovanu Pavel Hoftych.