Netají se tím, že je v Liberci doma. Moc rád by znovu oblékal dres místního Slovanu, za nějž už v kariéře dvakrát nastupoval. Michael Rabušic už v přípravě vstřelil dvě branky a hlasitě si tak řekl o smlouvu.

Michael Rabušic | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Už mu táhne na jednatřicet let a v současném mladém libereckém kádru by byl nejzkušenějším hráčem. Sám sní o restartu kariéry, která v posledních letech přece jen začala uvadat. Od nejlepších okamžiků třebíčského rodáka už uplynulo dlouhých sedm let. Po přestupu do Liberce v roce 2011 se urostlý útočník zařadil mezi opory, řádil zejména ve dvojici s kamarádem Josefem Šuralem, těžil také ze skvělé práce playmakera Jiřího Štajnera.