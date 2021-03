Slovan tak neprohrál sedm zápasů, od 16. prosince prohrál pouze jednou a drží v ligové tabulce třetí místo. Nyní svěřenci Pavla Hoftycha míří v rámci derby na půdu čtvrtého Jablonce. „Tohle bude taková třešnička na dortu. Navíc máme Jablonci za ten první vzájemný zápas co vracet,“ zdůraznil 31letý Rabušič, který zatím v letošní sezoně nasázel osm branek.

Derby se hraje v Jablonci v sobotu 20. března od 18.30.

Naposledy jste otočili zápas proti Teplicím a vyhráli jste 2:1. Před derby to je dobrá vzpruha, viďte?

Právě jsem nad tím přemýšlel, jestli jsme někdy dokázali otočit výsledek. Podle mě je to strašně cenné. Já si vážím toho, že jsme ukázali, že táhneme za jeden provaz. Takové výsledky jsou leckdy důležitější, než třeba výhra 5:0.

Teď váš čeká šlágr na půdě čtvrtého Jablonce. Jak se na tuhle bitvu těšíte?

Je to třešnička na dortu a přímý souboj o třetí místo. Derby je pokaždé specifický zápas. Není to jenom o Slovanu, ale o celém Liberci. Sledovanost bude daleko větší, my to víme. Jablonci navíc máme co vracet za ten první vzájemný zápas, který jsme doma nezvládli.

Na derby budou určitě chybět diváci, kterých by za normálních okolností přišlo určitě hodně.

Tohle nám vadí každý zápas. Hodně lidí chodilo na Jablonec, na Spartu, na Slavii. Ze začátku to pro nás bylo mnohem horší, teď už jsme si celkem zvykli. Nepřipouštíme si to. S motivací a takovým tím vybičováním to bylo těžké. Postupně jsme se s tím naučili pracovat. Teď už to bereme normálně.

Za posledních třináct ligových zápasů jste prohráli pouze jedno. Co stojí za tak skvělou sérií?

Já bych to bral s rezervou, přeci jen jsme měli lehčí los. Těžké zápasy teprve přijdou. Samozřejmě si toho vážím. Je super, jak jsme to zatím zvládli. Tým funguje, makáme, vrací se nám to v podobě výsledků. Na třetím místě jsme ale shodou okolností. Když jsem se nedávno koukal na naše zápasy, počítal jsem, kolik bodů bychom mohli získat. Celkem se to povedlo. Liga ale bude ještě dlouhá. Za postavení v tabulce jsme rádi, bereme to s pokorou.

Jaký recept bude podle vás platit na Jablonec?

Díval jsem se na jejich poslední zápas. Brno jim to hodně ulehčilo. Hlavně v prvním poločase nechali Jablonec hrát. Nechodili do soubojů. U nás to bude jiné. My jsme tým, jehož styl je založený na soubojích. Nesmíme jim nechat prostor. Uvidíme, co přinese počasí, hřiště bude asi těžké. Uvidíme.

Máte nějaké osobní vzpomínky na předešlá derby?

Ani nevím, kolik jsem jich sehrál (smích). Ale na každé derby mám vzpomínku. Super bylo hned to první, dal jsem gól. Strašně důležité derby bylo v sezoně po našem titulu. Byl to pro nás první jarní zápas, vyhrálo se a pak dobře nastartovali celé jaro. Nakonec jsme se dostali do pohárové Evropy. Samozřejmě mám i horší vzpomínky. Třeba dva pohárové duely. Doma jsme vyhráli 4:3. V Jablonci nám ale z více důvodů nebylo přáno, my prohráli 0:2 a vypadli. Takže na derby mám celkově smíšené vzpomínky.

Proti Teplicím jste neproměnil penaltu. Když přijde pokutový kop v derby, půjdete na něj?

Uvidíme. Ale já s tím nemám problém, je to normální věc. Určitě si na penaltu věřím. Je to podobné, když nedáte velkou šanci.

Sám jste zmínil, že vás teď čeká těžký los. Po Jablonci hostíte Ostravu, jedete na Slovácko a pak máte doma první Slavii…

Může nám to nastavit zrcadlo. Opticky jsme v tabulce nahoře, ale teď přijdou zápasy, kdy se může vše obrátit. Uvidíme, jak to zvládneme. Pro nás to bude teď obrácené. Budeme hrát více na brejkové situace. Hlavně bude důležitý, abychom tyhle těžké zápasy zvládli ve své hlavě.

Krom ligy to máte dobře rozehrané i v poháru. Jste ve čtvrtfinále, vítězná trofej není daleko.

Osobně bych si moc přál pohár vyhrát. Ještě se mi to nikdy nepodařilo. Bude to ale hodně těžké, rozhoduje vždy jeden zápas. My ale chceme vyhrát každé utkání. Z poháru vede cesta do Evropy, máme to rozjeté na dvou frontách. Chceme zvládnout obě cesty.