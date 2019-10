Mikula zaznamenal první ligový gól po hodně dlouhé době. Naposledy se trefil předloni v dubnu. „Máte pravdu, že dva tři zápasy jsem si říkal, že už jsem dlouho nedal gól. Jsem za něj samozřejmě šťastný, protože pomohl alespoň k bodu. Škoda, že nevedl k vítězství,“ uvedl po zápase pravý obránce Liberce Jan Mikula.

„Hrál jsem víc zprava, takže jsem podporoval útok. Od spoluhráče přišel centr a pak už to bylo jen o tom dobře nastavit hlavu. Byla to pěkná akce,“ popisuje Mikula, kterak se z pozice pravého beka dostal až do útoku a posléze vyrovnal na 1:1.

Byla vyrovnávací trefa důsledkem toho, že trenér na vás víc o přestávce apeloval, abyste byli útočnější? „Hlavně sami jsme si řekli, že první poločas byl šílený a takhle se nedá hrát. Museli jsme něco změnit a naštěstí se to povedlo. Dvakrát jsme prohrávali a nakonec máme alespoň ten bod. První půlku jsme ale prohospodařili,“ prozradil Mikula, co se dělo o přestávce v kabině.

„Byli jsme v úvodním dějství horší, ale pustili jsme Jablonec možná k jedné šanci. Bylo to vyrovnané, ale doma bychom se měli určitě od začátku jevit jinak a hrát jinou hru,“ je si vědom Mikula pokažené první pětačtyřicetiminutovky.

Kdo si vzal v kabině nejvíc slovo? „Byli to starší hráči,“ odpověděl lakonicky bez uvedení konkrétního jména.

„Ve druhé půli jsme byli asi lepší. Vytvářili jsme si více šancí a mohli rozhodnout třeba v nastavení. Roman tu situaci neměl lehkou. Jede se dál,“ pokrčil rameny Mikula, který souhlasil, že bod je zasloužený.

Liberec sice vyrovnal, ale vzápětí inkasoval podruhé. „To bylo rychlé, no (smích). Asi jsme zaspali a kluci z Jablonce to udělali dobře. Možná jsme moc dlouho oslavovali a roli hrála asi i nekoncentrace,“ hledal příčinu druhého obdrženého gólu Mikula.

„Na jednu stranu jsem zklamán, ale na druhou stranu jsem i spokojen. Jeli jsme do Liberce a věděli jsme, že to bude těžké utkání. Liberec je v domácím prostředí hodně nebezpečný. V první půli jsme kontrolovali hru, byli jsme lepší, ale neměli jsme nějaké velké závary. I přesto jsme nastřelili tyčku a dali jsme branku, čímž jsme se dostali do vedení,“ ohlédl se za úvodní pasáží trenér Jablonce Petr Rada.

„Do druhého poločasu jsme chtěl jít se stejnou taktikou a v prvních třech čtyřech minutách se nám to dařilo. Pro domácí bylo klíčovým momentem nasazení Oscara, který přinesl do hry oživení. Byli jsme potrestáni po centru ze strany, kdy Mikula přeskočil Sýkoru a vyrovnal na 1:1. Než Liberec stačil ožít, tak jsme ho potrestali hned z protiútoku, což byla ukázková akce z naší strany. Ze situace, kterou jsme měli vyřešit, srovnal Slovan na 2:2,“ litoval Rada.

„První poločas nám nevyšel podle našich představ. Chtěli jsme hrát rychle nahoru, ale místo toho jsme hráli pomalu dozadu. Byli jsme o krůček všude později, ale hlavně nebyla aktivita směrem do útoku. Když už jsme měli náznaky centrů nebo brejků, tak jsme je špatně vyřešili. První poločas byl hodně špatný a ještě nás potrestal hlavičkou Sýkora,“ zhodnotil prvních pětačtyřicet minut kouč Slovanu Pavel Hoftych.

„O přestávce jsme si k tomu něco řekli v kabině. Apelovali jsme na hráče, že chceme hrát rychleji nahoru a být odvážnější. Poslali jsme na hřiště Oscara, který přinesl něco nového do utkání. Ve druhé půli jsme celkem rychle vyrovnali brankou Mikuly, ale bohužel si soupeř hned vzal vedení zpět pro sebe,“ konstatoval smutně Hoftych.

„Aktivní Pešek pak táhl hodně našich akcí společně s Balutou a dokázal vyrovnat na 2:2. V závěru utkání jsme měli dva trestné kopy, které se daly vyřešit lépe. Hlavička Potočného pak mohla skončit obratem a šach matem, ale bohužel se to nepovedlo,“ uzavřel Hoftych.