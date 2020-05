Pod Ještědem před několika dny prodloužil smlouvu. Záložník Tomáš Malinský byl v partii s Českými Budějovicemi opět vidět, protože po jeho akci padl jediný gól, který zařídil Baluta. „Musím přiznat, že velkou roli sehrálo štěstí,“ hlásil po závěrečném hvizdu Tomáš Malinský.

Jak byste zhodnotil vítězný zápas s Českými Budějovicemi?

Nic lepšího jsme si nemohli přát. Vezeme si do Liberce tři body, navíc jsme v tabulce poskočili. Čeká nás domácí zápas a pokud ho zvládneme, tak budeme nahoře. V Budějovicích jsme odehráli hodně těžký zápas, z kterého máme tři body, takže lépe to dopadnout nemohlo.

Oproti duelu v Teplicích bylo na Střeleckém ostrově několik málo fanoušků. Jak se vám hrálo v takové atmosféře?

Opatření už se pomalu rozvolňují, na stadiony už může větší počet lidí a pár fanoušků. Já sám to nepočítám, takže nevím, kolik jich na tribunách bylo. Když se sejde pár lidí, tak aspoň nějaká atmosféra je. Domácí měli nějaké bubeníky a musím říct, že i naši příznivci byli slyšet. Jsme rádi, že vážili takovou dalekou cestu a my jsme se jim odvděčili třemi body.

U jediného a rozhodujícího gólu, který vstřelil Alexandru Baluta, jste sehrál důležitou roli. Jak se celá akce seběhla?

Dobře jsem si míč píchnul přes domácího obránce. Musím přiznat, že velkou roli sehrálo štěstí, protože se balón odrazil k Alexovi a on už měl snadnou pozici. Vedli jsme 1:0 a hrálo se dál.

V první půli se Liberci tolik nedařilo. Co se změnilo ve druhém dějství?

Já si nemyslím, že se nám nedařilo. Bylo tam několik sporných momentů, které bohužel vyzněly pro domácí. Výborně jsme se posouvali, byli jsme v bloku. Oproti utkání v Teplicích jsme byli kompaktní a Budějovice se přes nás těžko dostávaly. Musím pochválit Fukyho (obránce Michal Fukala – pozn. aut.), který zastoupil Mikyho (Jana Mikulu – pozn. aut), protože předvedl výborný defenzivní výkon. Stejně jako naše celá obranná čtyřka. Podle mě to byla alfa a omega tohoto zápasu.

Byla pro vás výhoda, že jste měli odehraný už jeden duel v Teplicích?

Přiznám se, že jsem doufal, že by to mohla být naše výhoda. Odehráli jsme o jedno ostré střetnutí více než Budějovice a troufnu si říct, že nějakou roli to sehrálo. Byli jsme týmovější.

Zatrnulo vám, když po vašich nevyužitých šancích trefil českobudějovický Sivok břevno, od něhož se míč odrazil na čáru?

Takové situace přicházejí, když neproměníte několik gólových šancí. Někdy to ten tým doběhne, že se příležitosti objeví i na druhé straně. Musím říct, že my jsme gólových možností měli víc, ale dopadlo to pro nás dobře výhrou 1:0.

S jakými očekáváními půjdete do domácího zápasu se Slováckem?

Domácí zápas vždycky chceme zvládnout co nejlépe. Určitě budeme chtít zvítězit. Uvidíme, jaký bude mít utkání průběh. Trenéři něco vymyslí. Jak říkal trenér Rada v Jablonci: Pusťte fanoušky na stadion. (úsměv)