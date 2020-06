Jediným úspěšným střelcem Liberce byl záložník Jakub Pešek, který snižoval na 1:2 z pohledu Slovanu. Do konce střetnutí bylo ještě hodně času, ale svěřenci trenéra Pavla Hoftycha se už na další gól nezmohli. Liberec tak spadl na pátou pozici.

Kouč Hoftych udělal před partií několik změn v sestavě. Do branky poslal místo tradiční jedničky Filipa Nguyena Milana Knoblocha. V Příbrami se musel obejít bez stoperů Tarase Kačaraby a Ondřeje Karafiáta. Kačaraba byl v předchozím duelu s Boleslaví vyloučen, Karafiát nasbíral osm žlutých karet, takže bude chybět i proti Ostravě.

Na pozici stoperů se postavili Jakub Hromada a Kamso Mara. Svůj první prvoligový start si připsal záložník Kristian Michal a do útoku místo Jana Kuchty naskočil Imad Rondič.

Jak byste zhodnotil nevydařený zápas?

Byl to těžký zápas. Věděli jsme, co nás v Příbrami čeká. Připravovali jsme se na to, ale bohužel jsme utkání nezvládli. Na začátku na nás agresivně nastoupili, což jsme čekali, ale nepřizpůsobili jsme se tomu. Povedlo se nám to až po nějaké době. Když měl soupeř šance, tak je využil. My jsme měli také náznaky příležitostí, ale bohužel jsme je nedali. Rondič nastřelil břevno, Baluta měl taky šanci a já jednu zužitkoval. Ani nevím, jak mám hodnotit druhý poločas, protože takovou půli jsem snad ještě nezažil. Hra byla rozkouskovaná. Bylo těžké se dostávat do šancí skrz souboje. Pro diváka to nebylo nic moc.

Jak se na týmu projevilo několik změn v sestavě?

V některých ohledech to bylo znát. Nebyli jsme ze začátku při sobě, balony nám vypadávaly. Nevím, jestli by to bylo jiné, kdyby hrála klasická sestava.

Jak velkou komplikací je porážka v boji o evropské poháry?

Upřímně řečeno ani nevím. Po zápase jsem neviděl ostatní výsledky, takže nevím, jestli jsme zůstali v šestce (Rozhovor byl pořizován hned po skončení utkání – pozn. aut.). Musíme doma zvládnout mač proti Ostravě, abychom základní část zakončili co nejlépe.

Čekal jste, že před prvním libereckým gólem k vám míč propadne?

Čekal jsem to. Chodím tímto způsobem často za našeho útočníka, protože věřím, že vyhraje hlavičkový souboj. Naštěstí tam míč propadl a já už šel sám na gólmana.